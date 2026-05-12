最療癒「小狗蛋糕」來台北了！招牌甜點1次買 爆紅熱賣「杜拜巧克力麻糬」99元加購開吃

療癒小狗蛋糕來台北了！來自高雄的「高顏值甜點店」帶著招牌商品們北上，加碼爆紅的「杜拜巧克力麻糬」獨家優惠，甜點腦袋這次可別再錯過囉！

圖／望思甜點粉專

繼快閃忠孝SOGO後，以「小狗蛋糕」為招牌的「望思甜點」接力快閃進駐新光三越台北南西店。即日起至5/31，除了能現場買到超可愛「小狗蛋糕」外，還有同樣超人氣的「貓貓爆餡乳酪派」助陣，不論是犬派還是貓派都能一次滿足。

圖／摘自望思甜點官網

圖／望思甜點粉專

圖／摘自望思甜點官網

不僅如此，「望思甜點」也帶來了每日熱賣上百顆的低糖系「杜拜巧克力麻糬」，吃得到開心果天然香氣，一口咬下層次特別豐富。而快閃優惠部分，凡購買小狗蛋糕即可以99元（原價單顆150元）加購杜拜巧克力麻糬乙顆。

特別一提的是，「杜拜巧克力麻糬」冷凍可保存一個月，建議食用前退冰15分鐘，仍保有脆口層次。

望思甜點 快閃資訊

快閃期間：即日起～2026/5/31

快閃地點：新光三越台北南西店B2F 鼎泰豐旁

粉絲專頁：https://www.facebook.com/once.dessert

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