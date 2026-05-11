「古風小蓋碗」這樣入手！台中人氣手搖攜手「老字號涼茶」 古早味變身「2款新飲品」 限量「小蓋碗」儀式感登場
「古風小蓋碗」必收藏！台中人氣手搖飲創意無限，最新聯名在地老字號「羅氏秋水茶」推出新飲品，以及最吸睛「陶瓷小蓋碗」激起收藏慾，在社群掀起打卡風潮。
台中手搖飲「喜道」曾以小茶壺在各社群爆紅，現在又一新作「小蓋碗」引發熱議。「喜道」聯名台中老牌涼茶「羅氏秋水茶」推出「羅氏秋水冬露」和「羅氏秋水雲乳」2款新品，喝得到苦瓜、薄荷、仙草、山楂、陳皮與烏龍茶融合出的清涼與溫和，「羅氏秋水雲乳」則讓涼茶變身奶茶，越喝越耐人尋味。
而超可愛「小蓋碗」如何入手？以79元加購即可得到乙個，「喜道」還很有儀式感的推出免費加乾冰服務，讓小蓋碗「氣噗噗」登場，絕對要拍好拍滿。需注意的是，小蓋碗為手工製作與貼花工藝，些微毛邊與接縫屬正常現象；每杯飲品限購一只小蓋碗，數量有限、售完為止。
喜道 Start Tea
地址：台中市西區中美街337號
營業時間：10:00-18:00
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