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100分鐘狂嗑「21款人氣麵包」！嵜本SAKImoto「生吐司放題」好評延長，生吐司、法芙娜巧克力統統吃到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／業者提供
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來自日本的大阪生吐司品牌「嵜本SAKImoto Bakery」再度掀起麵包控熱潮，近期推出的「生吐司放題」活動因反應熱烈，宣布延長至5月29日。主打100分鐘無限享用21款人氣麵包與生吐司，平日限定開放兩個時段，讓甜點控與麵包迷能一次大滿足。

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此次放題集結多款招牌生吐司，包括「極美自然生吐司」、「極生奶油牛奶生吐司」、「極葡萄生吐司」、「極起士生吐司」與「法芙娜巧克力生吐司」等人氣品項，另外還有裸麥核桃、地瓜、芋頭與土火腿口味可輪番品嘗。除了厚切生吐司系列，現場也同步供應迷你奶黃、大蒜生吐司，以及黃金菠蘿包、鹽之花奶油捲、帕馬森奶油捲、瑪格麗特麵包、日式紅豆餐包等多款烘焙品。

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飲品部分同樣提供無限續杯，包含SAKImoto美式咖啡、拿鐵、特濃紅茶、紅茶拿鐵與鮮奶，可選冷熱飲；不喝咖啡者也能選擇無咖啡因的胭脂莓果茶，搭配麵包享受悠閒午後時光。

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「生吐司放題」目前於市政府旗艦店與板橋大遠百店登場，平日供應12:00至13:40、15:00至16:40兩個時段，最後點餐時間為16:10。價格為每人449元，另加10%空間維護費，6歲以下幼兒免費、130公分以下孩童優惠價399元。凡參加放題活動，還可獲得50元折價券，後續消費滿額即可折抵使用。由於名額有限，品牌也提醒民眾提前預約，以免向隅。

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