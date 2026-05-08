比康乃馨更美！ 香港爆紅「雲朵棉花糖」現身台北統一時代 6款人氣口味任選、每日僅限量50份

母親節直接帶媽媽去喝這朵「可以吃的花」！風靡香港、在社群平台上瘋狂洗版的「雲朵棉花糖」正式登台，結合了炙烤棉花糖、濃郁熱可可與手工冰淇淋，超療癒的造型保證讓媽媽拍到停不下來。

圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供

知名甜點品牌 The Ice Cream & Cookie Co.推出這款「雲朵棉花糖」，最大的亮點就是將軟綿綿的棉花糖圍繞在杯口，塑造成如花瓣般的夢幻造型。杯內裝滿濃郁滑順的熱巧克力，再放上一球每日新鮮製作的冰淇淋，最後經過微微炙烤，焦香味與甜香帶來視覺與味覺雙享受。

The Ice Cream & Cookie Co.提供6種口味的冰淇淋供粉絲挑選，包含：開心果、斑斕、焦糖脆餅、薄荷巧克力、香草和草莓。網友特別推薦綠色的「斑斕」與香濃的「開心果」口味，隨著溫度緩緩融入熱可可，口感層次感轉變非常豐富。

圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供

「雲朵棉花糖」於5/8至6/8在統一時代百貨台北店限時甜蜜登場，每份售價288元，因為製作精細，每日僅限量供應50份，想嚐鮮的粉絲盡早排隊！同時歡慶母親節，5/8 至 5/10 期間更推出限定優惠，只要加50元就能多獲得一球冰淇淋！

圖／The Ice Cream & Cookie Co.提供

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