免費吃紅帽子下午茶！ 「KIRIN 午後の紅茶ｘ紅帽子」夢幻快閃店 4大關卡送聯名午茶組、再抽療癒小物搶先看

台灣麒麟（KIRIN）旗下超人氣品牌「午後の紅茶」放大招，首度與經典喜餅之王「紅帽子」強強聯手，在台北大安區打造期間限定的「幸福の午茶雙重奏」快閃店，只要完成簡單的闖關任務，還能免費享用紅茶配餅乾的夢幻午茶組合，甜點控都要瘋了！

圖／台灣麒麟 x 紅帽子提供

提到優雅的午後，腦海中總會浮現一瓶細緻的「午後の紅茶」；而人生重要時刻的祝福，則少不了那一盒優雅的「紅帽子」。兩大品牌跨界合作，將「節慶心意」延伸至「日常陪伴」，希望消費者能透過一杯好茶、一片餅乾，重新定義屬於自己的幸福。

圖／台灣麒麟 x 紅帽子提供

快閃店亮點直擊！ 本次快閃店選在新順益紅帽子喜餅台北門市，整體動線設計成「闖關體驗」，一進場就能先試飲「午後の紅茶」感受清新茶香，接著透過多重感官設計與互動問答，一步步完成挑戰。每過一關就能蓋上專屬印章，集滿後還能拼湊成極具收藏價值的「限量聯名明信片」。

圖／台灣麒麟 x 紅帽子提供

圖／台灣麒麟 x 紅帽子提供

只要完成指定任務，就能直接兌換一份「幸福午茶組」，體驗紅茶醇香與紅帽子酥脆餅乾交織出的完美平衡。現場更設置了超好拍的打卡點，只要拍照上傳分享，就有機會把「聯名禮盒」、「限定杯盤組」、「日系幸福御守」或「針織提袋」帶回家。

圖／台灣麒麟 x 紅帽子提供

好康加碼推出全台同慶的「發票登錄」活動。自5月1日至6月30日止，只要購買系列產品並上網登錄發票，就有機會抽中超高顏值的SMEG時尚小家電。此外，還有超療癒的「造型積木」與「迷你三角燈箱」等品牌限定贈品等著你來換！

圖／台灣麒麟 x 紅帽子提供

【KIRIN「午後の紅茶」X紅帽子 快閃活動】

．活動期間： 2026/5/8 - 6/7 (每週五、六、日 11:00–18:00)

．活動地點： 新順益紅帽子喜餅台北門市（臺北市大安區仁愛路三段118巷16號1樓）

．活動內容：闖關完成四大挑戰，免費兌換聯名午茶組。現場拍照打卡參加抽獎，有機會獲得聯名禮盒及多款限定好禮。

【KIRIN「午後の紅茶」發票登錄活動】

．活動日期： 2026/5/1 - 6/30

．活動辦法： 購買「午後の紅茶」系列商品，登錄發票抽SMEG家電或兌換造型積木、燈箱。

．活動網站： https://www.kirin.com.tw/gogotea/event/2026GGTpoint/

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」