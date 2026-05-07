每日限量免費吃！ 超殺跨界「SOMA x 24hrs」快閃進駐南西誠品 「茶歐蕾霜淇淋」3大入手攻略一次看

每日限量免費吃！ SOMA首度與內衣品牌24hrs跨界合作，在南西誠品1樓騎樓打造純白系快閃店，同時，曾讓無數粉絲敲碗回歸的「SOMA茶歐蕾霜淇淋」，終於再度現身，現場更祭出超狂「免費試吃」與「銅板價加購」活動，奶茶控們快衝！

圖／SOMA提供

SOMA品牌最令粉絲推崇的「茶歐蕾」，將濃厚的茶韻與醇厚的乳香完美交織，頂部更撒上烘烤過的「日本玄米」，讓霜淇淋在綿密之餘，多了幾分穀物的清香與脆口咬勁，增加層次感更呈現「吃的奶茶」最高境界。

「SOMA x 24hrs 快閃店」自即日起至5月31日止，在南西誠品1F騎樓限定登場，除了可以100元單杯購買外，更結合了24hrs內衣品牌的超強跨界聯名，只要在現場不限金額消費，即可以「59元銅板價」超值加購霜淇淋；若是揪閨蜜一起購買內衣，買3件即贈送1份，買5件不僅多送1件內衣，還能一口氣抱走2份霜淇淋。

圖／翻攝Fashion for YES

最瘋狂的就屬「免費贈送」活動！快閃期間的平日下午15:00起，只要加入會員即可參與，每日限量「20支免費霜淇淋」，送完為止；為了迎接即將到來的母親節，5月10日當天特別加碼，提前至上午11:00開始發放限量「52支免費霜淇淋」，母親節趁此犒賞媽媽們衝一波！

圖／翻攝Fashion for YES

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