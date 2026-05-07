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星巴克隱藏版點法公開！前店員揭「5款客製神飲」，母親節優惠同步登場

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／取自星巴克臉書粉絲團
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不少人到 星巴克 點飲料時，往往只從菜單中挑選，但其實透過簡單的「客製化調整」，就能讓風味大幅升級。近期網路流傳前店員分享的點單技巧，揭露5款內行人私藏喝法；適逢母親節檔期，品牌也同步推出限定優惠，從喝咖啡到陪伴時光，一次到位。

圖／取自星巴克臉書粉絲團
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客製化才是關鍵！星巴克甜度與比例決定風味

多數飲品的風味關鍵，其實取決於糖度、濃縮比例與配料微調。例如果茶若完全無糖容易顯得單薄，適度保留甜度反而能凸顯果香；咖啡類則可透過增加濃縮或更換咖啡豆，讓整體口感更厚實、層次更分明。

圖／取自星巴克臉書粉絲團
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5款星巴克隱藏版推薦一次看

1. 冰搖檸檬果茶

主打清爽系首選，建議提升檸檬比例並保留微糖，酸甜平衡更明顯。

2. 阿里山蜜柚烏龍青茶

結合茶韻與果香，加入適量甜度能讓蜜柚風味更加突出。

福吉茶那堤（焙茶拿鐵）

可加一份濃縮咖啡並選用全脂牛奶，讓焙茶與奶香更加濃郁。

維也納那堤

建議降低甜度並增加濃縮比例，強化咖啡本體風味。

焦糖瑪琪朵（進階版）

透過減糖甚至無糖設定，搭配更換咖啡豆，降低甜膩感、提升層次。

小技巧提升體驗　內行人都這樣點

除了飲品客製化，也有不少實用點法，例如美式咖啡可選擇「溫飲」，避免等待降溫；或依照個人口味調整奶量與甜度，打造專屬風味。

母親節限定優惠　用一杯咖啡傳遞心意

在這個屬於感謝與陪伴的節日，不妨用一杯咖啡拉近距離。「把愛說出口，其實很簡單」，不只是準備一份甜，更重要的是留一段時間，好好陪伴、聊聊日常。

圖／取自星巴克臉書粉絲團
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活動1｜星禮程綁定會員 點數10倍回饋

2026/5/6（三）至5/10（日）期間，單筆消費滿888元，使用綁定uniopen會員帳號之星巴克APP支付或感應會員條碼，即享OPENPOINT點數10倍回饋（每會員上限200點）。

活動2｜好友分享日 買一送一

2026/5/7（四）至5/8（五）11:00–20:00，購買兩杯大杯（含）以上、容量與口味一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

活動3｜滿額贈康乃馨

2026/5/10（日）單筆消費滿888元，即可獲得「哥倫比亞進口空運康乃馨」乙支。

圖／取自星巴克臉書粉絲團
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母親節 咖啡 星巴克

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