50元飲料免費喝！一日限定「丘森茶室」請媽媽喝 還有先喝道「英式水果茶買1送1」、CoCo「奶茶三兄弟」40元喝大杯

免費手搖喝起來！5月母親節，許多手搖品牌都祭出相關優惠，除了有飲品買一送一外，「丘森茶室」更直接霸氣請媽媽喝飲料，活動資訊與各家精選優惠一次報你知。

⬤ 丘森茶室

「丘森茶室」5/10母親節限定，憑媽媽手冊或戶口名簿任一有效證件，即可免費兌換一杯價值50元的飲品，大方請媽媽喝飲料過佳節。

除了母親節優惠外，丘森茶室針對5月每個週一推出「指定飲品買1送1」，人氣精選飲品輪番登場，記得把握5/11、5/18、5/25這3天；另外，加入丘森茶室官方LINE好友，即可領取50元折價券1張。

圖／丘森茶室提供

圖／丘森茶室提供

全台先喝道迎母親節，5/8一日限定「英式水果茶」買一送一，這款飲品堪稱經典中的經典，喝得到真實果香與莊園紅茶的絕妙搭配。每人限購3組（共6杯），限現場／你訂自取，數量有限、售完為止。

​ 圖／先喝道提供

⬤ CoCo都可

CoCo都可5月「2杯99」集結果茶、奶茶與咖啡，7款飲品任選2大杯只要99元，有西西里手搗檸檬美式、擂擂穀麥奶茶、茉香凍奶綠、葡萄柚果粒茶、28茉輕乳茶、28茉粉角輕乳茶及西谷米奶茶可選（活動品項依各店公告為準）。需注意的是，門市臨櫃＆都可訂平台均適用；非全門市活動，以門市現場公告為主。

此外，加入CoCo都可官方LINE還可領取5月禮包優惠券，5/1至5/31天天能用，憑券享「奶茶三兄弟(L)、手作仙草凍乳(L)、葡萄柚果粒茶(L)」任兩杯80元，每個人有6張券，甜度與溫度任選。而今(5)日是CoCo週二咖啡日，「生椰職人拿鐵、職人美式、果咖美式」同價位買一送一，臨櫃 / 都可訂同步適用。

圖／CoCo都可提供

奶茶三兄弟。圖／CoCo都可提供

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