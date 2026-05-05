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貓奴必收！迷客夏攜手「MIND.A.DAY」聯名登場，限定周邊與新品5／6開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／迷客夏提供
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手搖飲再掀話題！迷客夏宣布將於5月6日正式推出與人氣插畫IPMIND.A.DAY聯名企劃，結合夏季限定飲品與多款療癒系周邊，主打「喝得到也帶得走」的雙重收藏魅力，消息一出即引發貓奴與年輕族群關注。

圖／迷客夏提供
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此次聯名以貓咪角色為核心設計，推出共5款限量周邊商品，包含實用與收藏兼具的帆布提袋、造型杯套、隨行杯、壓克力吊飾與貼紙組等，整體風格延續MIND.A.DAY一貫簡約可愛的筆觸，搭配迷客夏品牌元素，打造日常也能療癒的生活小物。消費者只要於活動期間購買指定飲品，即可享有加購資格，以親民價格入手聯名商品，數量有限、售完為止。

圖／迷客夏提供
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飲品部分同步推出夏季水果系新品，主打清爽荔枝風味，結合品牌招牌鮮奶與茶底，打造適合炎熱天氣的輕盈口感。搭配聯名視覺包裝與角色杯身設計，不僅提升整體話題性，也讓飲品本身成為拍照打卡亮點。門市亦預計同步推出主題陳列，營造沉浸式購買體驗，吸引粉絲朝聖。

圖／迷客夏提供
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活動期間同步推出驚喜彩蛋。5月6日至5月12日，只要於門市購買任兩杯「果然荔夏系列」新品，即可免費獲得「迷之喵」限量盲袋貼紙乙枚。據悉該款為隱藏版設計，以神秘角色設定掀起蒐集熱潮，採隨機發送形式，增添開箱趣味，預期將吸引粉絲多次回購。

圖／迷客夏提供
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在新品熱潮延續下，珍煮丹也於4月29日推出夏季限定飲品「水蜜桃烏龍」，以果香濃郁的水蜜桃結合烏龍茶韻，呈現清甜不膩的層次風味；同時經典人氣款「黑糖布蕾珍珠鮮奶」同步回歸，以濃厚黑糖與滑順布蕾口感，滿足喜愛咀嚼系飲品的消費者。隨著氣溫升高，兩大品牌接連推出新品，也為初夏手搖市場再添熱度。

圖／珍煮丹提供
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迷客夏 珍煮丹 手搖

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