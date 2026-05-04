這杯手搖也太美了！大苑子「精品手搖新品牌」首家概念店插旗漢神洲際 「絕美包裝提袋+夢幻開箱儀式」掀打卡潮
手搖控衝！大苑子新品牌「CAMÉLIA 山茶花」全台首家概念店落腳台中，絕美包裝提在手上超吸睛，取餐時還有夢幻開箱儀式，令人直呼「滿滿的儀式感」、「好高級喔」。
手搖飲新品牌「CAMÉLIA 山茶花」由大苑子全新打造，全台首家概念店進駐台中漢神洲際，品牌以花香與果香為靈感，將水果風韻與花香調性細緻融合，打造層次豐富的精品飲品。而首店的吸睛亮點除了有汲飲吧台拉出獨特果香、限定優雅包裝外，購買指定飲品即享風味前序試飲，以及領取飲料時的花香水霧開香儀式，直接把儀式感拉到最滿，開喝前手機先拍。
此外，5/7前購買飲品並打卡再贈品牌小香水，讓買手搖這件事變得很有質感，同時享受結合視覺、嗅覺與味覺的多重饗宴。不少網友看到開箱都對夢幻包裝產生興趣，紛紛表示「包裝也太美了吧」、「真的超美」。
CAMÉLIA 山茶花 漢神洲際概念店
地址：台中市北屯區崇德路三段865號5F（漢神洲際購物廣場5F）
營業時間：11:00-22:00
IG：https://www.instagram.com/camelia_hanshin/
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