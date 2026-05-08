跟得上時代！ 北港超人氣餅舖「日香珍囍餅」期間限定「杜拜巧克力紅龜粿」小巧可愛、風味特別
udn走跳美食／Mika出走美食日誌
是說經過這家真的很多次，畢竟就位於北港老街 朝天宮周邊，非常好找的百年老餅舖，但我本身就糕餅興趣沒這麼大，因此一直都是路過而已，這次則是為了這有趣的杜拜巧克力紅龜粿而來。
雖是老餅舖但有在很努力創新的日香珍，除了有縮小版大餅等創意口味以外，這次把最近很紅的杜拜巧克力也融入在裡面真的很厲害欸！外觀就像縮小版本的紅龜粿，但裡面是杜拜巧克力這樣，小巧可愛。
日香珍囍餅
地址：雲林縣北港鎮中山路141號
電話：057 835360
時間：08:00–21:00
官網：北港日香珍 https://www.rsj-shop.com/
經常經過，但對大餅沒興趣的年輕人請留步！這家有縮小版大餅，還有杜拜巧克力喔～～～～
因為是期間限定，建議事先預約再來拿，甚至可以幫忙店到店寄送，不用親自到店領取。
開心酥福餅｜NT元
外觀就是小巧可愛的紅龜粿，上面刻上發財兩字，顏色有兩種但口味一樣。
採用100%開心果醬＋白巧克力＋開心果，細細研磨成醇厚內餡，融合白巧克力的細緻甜香，發酵奶油的醇厚風味，並加入酥皮絲增添酥脆層次。
這外觀真的太討喜了啦！外層壓印「發」「財」字紋樣，象徵富足吉祥，讓美味與祝福一同入口。
開心果醬濃郁到我一直覺得有一股抹布味⋯⋯
酥皮絲增添酥脆層次，真的有夠酥脆，然後很甜。
對不起，我承認我真的吃不太懂XD。
日香珍囍餅
地址：雲林縣北港鎮中山路141號
電話：057 835360
時間：08:00–21:00
官網：北港日香珍
文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌
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