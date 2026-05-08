快訊

三班護病比入法！違者依層級罰50-200萬 諮詢委員會最後關頭未納入

繼牛豬之後 賴總統：台灣將進口巴拉圭禽肉

讚！Apple Watch系列納入蘋果教育價優惠 7400元就能買到智慧手錶

跟得上時代！ 北港超人氣餅舖「日香珍囍餅」期間限定「杜拜巧克力紅龜粿」小巧可愛、風味特別

Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika出走美食日誌

是說經過這家真的很多次，畢竟就位於北港老街 朝天宮周邊，非常好找的百年老餅舖，但我本身就糕餅興趣沒這麼大，因此一直都是路過而已，這次則是為了這有趣的杜拜巧克力紅龜粿而來。

雖是老餅舖但有在很努力創新的日香珍，除了有縮小版大餅等創意口味以外，這次把最近很紅的杜拜巧克力也融入在裡面真的很厲害欸！外觀就像縮小版本的紅龜粿，但裡面是杜拜巧克力這樣，小巧可愛。

日香珍囍餅

地址：雲林縣北港鎮中山路141號

電話：057 835360

時間：08:00–21:00

官網：北港日香珍 https://www.rsj-shop.com/

經常經過，但對大餅沒興趣的年輕人請留步！這家有縮小版大餅，還有杜拜巧克力喔～～～～

因為是期間限定，建議事先預約再來拿，甚至可以幫忙店到店寄送，不用親自到店領取。

開心酥福餅｜NT元

外觀就是小巧可愛的紅龜粿，上面刻上發財兩字，顏色有兩種但口味一樣。

採用100%開心果醬＋白巧克力＋開心果，細細研磨成醇厚內餡，融合白巧克力的細緻甜香，發酵奶油的醇厚風味，並加入酥皮絲增添酥脆層次。

這外觀真的太討喜了啦！外層壓印「發」「財」字紋樣，象徵富足吉祥，讓美味與祝福一同入口。

開心果醬濃郁到我一直覺得有一股抹布味⋯⋯

酥皮絲增添酥脆層次，真的有夠酥脆，然後很甜。

對不起，我承認我真的吃不太懂XD。

日香珍囍餅

地址：雲林縣北港鎮中山路141號

電話：057 835360

時間：08:00–21:00

官網：北港日香珍

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

比康乃馨更美！ 香港爆紅「雲朵棉花糖」現身台北統一時代 6款人氣口味任選、每日僅限量50份

香港爆紅的「雲朵棉花糖」即日起在台北統一時代百貨登場，限量50份，每份售價288元。這款夢幻甜點結合棉花糖、熱可可及手工冰淇淋，提供6種人氣口味，特別適合母親節慶祝活動。

跟得上時代！ 北港超人氣餅舖「日香珍囍餅」期間限定「杜拜巧克力紅龜粿」小巧可愛、風味特別

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 是說經過這家真的很多次，畢竟就位於北港老街 朝天宮周邊，非常好找的百年老餅舖，但我本身就糕餅興趣沒這麼大，因此一直都是路過而已，這次則是為了這有趣的杜拜巧克力紅龜粿而來。

免費吃紅帽子下午茶！ 「KIRIN 午後の紅茶ｘ紅帽子」夢幻快閃店 4大關卡送聯名午茶組、再抽療癒小物搶先看

台灣麒麟「午後の紅茶」與「紅帽子」合作推出快閃店「幸福の午茶雙重奏」，消費者可透過闖關獲得免費的午茶組。活動期間為2026年5月8日至6月7日，每週五至日，在大安區登場，還有抽獎機會贈送限量好禮。

星巴克隱藏版點法公開！前店員揭「5款客製神飲」，母親節優惠同步登場

星巴克前店員近日揭露隱藏版客製飲品技巧，推出5款提升風味的神飲，並適逢母親節推出各項優惠，讓顧客在感謝與陪伴中享受咖啡時光。活動期間享點數10倍回饋、購買兩杯飲品送一杯等優惠。

每日限量免費吃！ 超殺跨界「SOMA x 24hrs」快閃進駐南西誠品 「茶歐蕾霜淇淋」3大入手攻略一次看

SOMA與內衣品牌24hrs跨界合作，於南西誠品進駐快閃店，推出限量免費「茶歐蕾霜淇淋」。5月10日母親節當日，將特別發放52支免費冰淇淋，快來享受這份美味！

日本「幻之巴斯克」來了！精品甜點BLANCA首次海外快閃

延續近年話題美食策展熱潮，台北晶華酒店再度引進國際甜點品牌，即日起至5月31日攜手東京爆紅網購甜點名店BLANCA來台快閃，帶來在日本甜點圈掀起搶購風潮的「經典巴斯克蛋糕」、「Poquito巴斯克蛋糕

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。