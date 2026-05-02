巧克力控衝了！ ODD ONE OUT聯名HERSHEY'S「大人系奶茶」 憑發票買1送1、打卡就送巧克力

巧克力控尖叫！連鎖手搖飲品牌 ODD ONE OUT 驚喜宣布與巧克力界龍頭 HERSHEY’S 強強聯手，推出期間限定「大人系巧克力奶茶」。這次不走死甜路線，精選 HERSHEY’S 奢華的「Exotic Dark」系列，打造出最適合夏天的輕盈甜蜜！

首波主打「黑巧藍莓可可奶蓋」一入口先是厚厚一層絲滑奶蓋，上頭灑滿現刨巧克力屑，可可香氣瞬間在口中炸裂。接著而來的是五窨茉莉花的優雅清香，與野生藍莓的明亮酸甜完美融合。

黑巧藍莓可可奶蓋。圖／ODD ONE OUT提供

另一款「黑巧紅石榴鮮奶茶」，ODD ONE OUT 發揮創意，用 100% 紅石榴原汁手工製成 Q 彈粉粿，模擬巧克力內餡的爆漿口感，帶有熟果香的台東鹿野緋紅烏龍，混合彰化在地鮮乳與 HERSHEY’S 濃郁巧克力醬，每一口都能嚼出驚喜。

黑巧紅石榴鮮奶茶。圖／ODD ONE OUT提供

限時一個月優惠快衝！即日起至5月31日，只要在各大通路（全家、全聯、家樂福等）購買 HERSHEY’S 好時 Exotic Dark 系列巧克力，憑發票到店即享聯名飲品「買一送一」。另外，在門市拍照打卡並上傳社群（IG/FB）標記指定帳號，還能免費兌換一包 HERSHEY’S 好時 Exotic Dark 巧克力（口味隨機）。

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