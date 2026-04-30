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人氣餐酒館推「夢露」甜點品牌！現烤瑪德蓮專賣店開幕，內用送試吃、禮盒同步登場

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／業者提供
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台北人氣餐酒館「立秋」延伸甜點版圖，推出全新品牌「夢露」，主打現烤瑪德蓮專賣，於大安區正式開幕。主廚以農過去曾赴英國藍帶專攻甜點，此次回歸初心，將經典法式點心重新詮釋，打造結合香氣與口感層次的專門店，開幕即吸引甜點控關注。

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回顧立秋開業初期，餐後甜點瑪德蓮曾因外酥內軟、蛋奶香濃郁而備受好評，甚至被不少顧客形容為「人生最好吃的瑪德蓮」。儘管當時因菜單調整而暫別，如今主廚將這款人氣甜點獨立成品牌，並於原址隔壁打造「夢露」，讓招牌滋味再次回歸。

店內主打每日現烤瑪德蓮，目前提供3款口味，包括經典原味，以及填餡款「海鹽焦糖」與「70%黑巧克力橙皮」，外層酥脆、內裡濕潤，甜度適中不膩口。另同步推出咖啡與茶飲選項，如美式咖啡、拿鐵與皇家結婚曲茶等，凡內用點購飲品，即可試吃任一口味瑪德蓮1顆。

圖／業者提供
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除單點外，「夢露」也規劃多款外帶禮盒，提供2入、6入與10入組合，方便送禮或自用；另有可預訂的「迷你瑪德蓮塔」，適合作為生日或聚會甜點，增添儀式感。業者表示，因產品採當日現烤、數量有限，建議消費者可提前透過官方Line預訂。

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營業時間為每週三至週日11時至19時，地點位於台北市大安區辛亥路二段171巷11號。隨著甜點市場競爭升溫，「夢露」以單一品項深耕，主打職人手作與現烤新鮮，為台北甜點版圖再添話題新店。

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瑪德蓮 甜點 英國

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