夏日消暑聖品！ COMEBUY「百香話梅冰綠」新開賣 無咖啡因「水果多多」小巨蛋店限定開喝

隨著氣溫攀升，連鎖手搖飲大廠 COMEBUY 宣佈將於4月30日起至6月15日，推出粉絲敲破碗的「話梅系列」限定檔期！本次不只嚴選台灣在地甲仙話梅，更將「百香話梅冰綠」限量升級，推出獨家「無咖啡因」新品，讓全家大小瘋狂清爽一夏！

圖／COMEBUY提供

極致升級！「百香話梅冰綠」限量登場，特別將熱情的百香果香氣融入甲仙話梅的層次感中，基底則選用清新的茉莉綠茶。入喉瞬間，茶香與果香綻放，還能吃到百香果籽的脆口層次，酸甜解膩一氣呵成。

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老粉最愛的「話梅冰綠」、「話梅檸檬綠」也沒缺席，酸爽與梅香交織，完美展現甲仙話梅的鹹、甜、回甘，搭配去油解膩的茉莉綠茶，每一口都喝得到台灣土地的純樸。

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COMEBUY DREAM 小巨蛋門市，針對身心障礙天使們給予暖心支持，這次特別為不飲茶或怕失眠的族群，推出兩款「無咖啡因」水果多多系列，「百香多多」則主打強烈果酸與甘甜回韻的平衡，層次感分明；「蘋果多多」將爽口蘋果香與經典養樂多結合，口感清甜不膩，是小朋友心中的夢幻逸品。

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