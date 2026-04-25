連續5天！ 迷客夏「國際珍奶節」優惠 大杯現領「免費加珍珠」、加碼「第2杯半價」

手搖飲控尖叫！人氣手搖品牌「迷客夏」響應年度盛事「國際珍奶節」，以經典的「白玉珍珠」致敬，於4月27日起連續5天祭出超狂雙重優惠，從門市現領「珍珠免費加料券」到線上點餐「第 2 杯半價」統統有，快筆記下來！

第一波：買大杯就送「珍珠加料券」

圖／迷客夏提供

迷客夏國際珍奶節第一波活動，於4月27日至4月30日開跑，活動期間只要前往全台迷客夏一般門市，現場購買「醇濃鮮奶茶系列」大杯飲品，每買一杯就大方送出「珍珠免費加料券」1張。

這張加料券使用期限至5月10日，讓你下次路過還能再爽喝一波。需要提醒的是，每間門市每日限量僅50張，咀嚼控們想要享受Q彈白玉珍珠，動作絕對要快！

第二波：限時 2 天線上點餐「第 2 杯半價」

迷客夏響應年度「國際珍奶節」活動（示意圖）。圖／翻攝迷客夏Milksha臉書

第二波優惠迷客夏鎖定4月30日至5月1日，限時2天，推出「迷點自取限定」優惠，只要透過迷點線上平台點購「珍珠紅茶拿鐵系列」，即可享有「第2杯5折」超甜價格（折扣以單筆訂單中價格較低者計算）。

另外，海外門市也同步響應國際珍奶節，各地區將於4月30日前 推出專屬限定優惠。

圖／迷客夏提供

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