爆紅甜點特價了！義美「神級布朗尼條」快閃優惠只有2天 「2盒特價」最高現省90元
爆紅甜點特價了！不少人都會到義美尋寶，除了芝士條被搶購外，還有這款「布朗尼條」同樣引發熱議與掃貨潮。即日起更快閃推出限定特價，平均1盒只要130元。
義美針對「布朗尼條」祭出快閃優惠，4/22、4/23兩日，「布朗尼條(3入盒裝) 」兩件260元（門市店內價160元/盒、網路售價175元/盒），數量有限、售完為止。這款「布朗尼條」選用進口黑可可，口感紮實不乾，推薦退冰後即食或稍微加熱後食用兩種吃法，搭配茶飲或冰淇淋也很美味。
需注意的是，此快閃優惠不適用門市有仁愛、北榮、成大、秀傳、大林門市，門市查詢請見官網。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。