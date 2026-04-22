爆紅甜點特價了！義美「神級布朗尼條」快閃優惠只有2天 「2盒特價」最高現省90元

爆紅甜點特價了！不少人都會到義美尋寶，除了芝士條被搶購外，還有這款「布朗尼條」同樣引發熱議與掃貨潮。即日起更快閃推出限定特價，平均1盒只要130元。

義美芝士條在各社群爆紅掀起開箱熱潮。圖／義美官網

義美針對「布朗尼條」祭出快閃優惠，4/22、4/23兩日，「布朗尼條(3入盒裝) 」兩件260元（門市店內價160元/盒、網路售價175元/盒），數量有限、售完為止。這款「布朗尼條」選用進口黑可可，口感紮實不乾，推薦退冰後即食或稍微加熱後食用兩種吃法，搭配茶飲或冰淇淋也很美味。

布朗尼條。圖／義美官網

布朗尼條。圖／義美官網

需注意的是，此快閃優惠不適用門市有仁愛、北榮、成大、秀傳、大林門市，門市查詢請見官網。

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