「422世界地球日」手刀衝！ 星巴克買1送1 大苑子、功夫茶飲料「環保瓶優惠」一次看
今（22）日適逢「4月22日世界地球日（Earth Day）」，為了響應環保愛地球，全台各大連鎖咖啡、手搖飲品牌紛紛祭出超狂折扣，手搖控快衝一波！
●星巴克
星巴克今（22）日推出「世界地球日指定品項好友分享日」，活動時間從11:00 至 20:00。凡購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味一致的指定飲料，其中一杯由星巴克招待。包含：焦糖可可碎片星冰樂、蜂蜜公爵爆爆星冰茶、冷萃咖啡、濃萃義式厚那堤、玫瑰蜜香茶那堤、芒果火龍果椰奶星沁爽等10款指定飲品。
●大苑子
大苑子響應環保，今日推出一日限定活動。民眾購買指定人氣飲品「春熙柳丁翡翠」或「芭樂檸檬」，獨享瓶特價79元、分享瓶99元。
●功夫茶
功夫茶推新品應援環保！即日起至4/30，購買「蕎麥奶蓋茶／綠茶」每杯現折 10 元。今日（4/22）更有限定加碼，凡到店購買滿 6 杯飲品，就送精美「環保編織袋」乙個（數量有限，送完為止）。
●CoCo都可
適逢周三好友日，CoCo祭出大杯「葡萄柚果粒茶」第二杯０元優惠。民眾只需於官方 LINE 領券，並透過「都可訂」線上點單自取，即可享2杯70元優惠，換算下來單杯僅需35元。
●可不可熟成茶行
可不可熟成茶行：線上點購買指定組合「大杯經典純茶＋中杯厚乳系列」2杯88元！經典純茶：胭脂紅茶／茶花輕焙烏龍／半熟烏龍、厚乳系列：半熟烏龍厚乳／茶花烏龍厚乳／生茶烏龍厚乳。。
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