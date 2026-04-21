不只珍奶買1送1！手搖控抄筆記 「這幾家手搖」國際珍奶日優惠搶先看 加1元多一杯、大杯珍奶33元開喝
這天就要喝爆珍奶！即將迎來4/30國際珍奶日，已有部分手搖品牌公開限定優惠，像是珍奶買一送一、加1元多一杯等超值福利，銅板價喝大杯珍奶！手搖控先抄筆記。
⬤ CoCo都可
4/29、4/30連續兩天，CoCo都可推出「大杯珍奶」兩杯只要66元甜甜價，平均一杯33元開喝，於都可訂線上點單或門市臨櫃同步開跑，每人不限杯數、售完為止。
⬤ 再睡5分鐘
4/30珍奶日限定，再睡5分鐘當天祭出「珍奶加1元多一杯」優惠，活動日在全台門市買躺著喝歐蕾系列、日日喝奶茶系列任一杯並加購珍珠1份，即可以1元加購一杯同款飲品，也相當於是買一送一。
⬤ 丘森茶室
響應國際珍奶日，丘森茶室一連四天推出「珍珠奶茶買一送一」，期間限定為4/30至5/3，揪喝珍奶只要半價。
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