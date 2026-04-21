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不只珍奶買1送1！手搖控抄筆記 「這幾家手搖」國際珍奶日優惠搶先看 加1元多一杯、大杯珍奶33元開喝

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／再睡5分鐘、CoCo都可提供
圖／再睡5分鐘、CoCo都可提供

這天就要喝爆珍奶！即將迎來4/30國際珍奶日，已有部分手搖品牌公開限定優惠，像是珍奶買一送一、加1元多一杯等超值福利，銅板價喝大杯珍奶！手搖控先抄筆記。

CoCo都可

4/29、4/30連續兩天，CoCo都可推出「大杯珍奶」兩杯只要66元甜甜價，平均一杯33元開喝，於都可訂線上點單或門市臨櫃同步開跑，每人不限杯數、售完為止。

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

再睡5分鐘

4/30珍奶日限定，再睡5分鐘當天祭出「珍奶加1元多一杯」優惠，活動日在全台門市買躺著喝歐蕾系列、日日喝奶茶系列任一杯並加購珍珠1份，即可以1元加購一杯同款飲品，也相當於是買一送一。

圖／再睡5分鐘提供
圖／再睡5分鐘提供

丘森茶室

響應國際珍奶日，丘森茶室一連四天推出「珍珠奶茶買一送一」，期間限定為4/30至5/3，揪喝珍奶只要半價。

圖／丘森茶室提供
圖／丘森茶室提供

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國際珍奶日 CoCo 再睡5分鐘 丘森茶室 買一送一 珍奶 手搖

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