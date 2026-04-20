Threads敲碗成功！ 50嵐小編認證「金吧檯手」45家門市曝光 北北基最好喝分店一次看

你是否有發現，連鎖手搖龍頭「50嵐」有些店員穿的圍裙不太一樣？近日 Threads 上網友熱烈討論「哪家50嵐比較好喝」，一名網友直接拋出問題：「很想知道所有金吧檯手的門市在哪？」沒想到竟釣出 50嵐北區（北北基）小編 本人回應，不僅公開目前確認有「金吧檯手」的45家門市名單，還謙虛表示「有些沒提到的分店可能也有」。

在Threads上掀起熱議的北區限定「金吧檯手」，50嵐北區小編親自現身曝光45家門市清單。聯合報系資料照片／記者陳睿中攝影

據了解，這是50嵐北區（北北基）限定的內部認證，報名門檻極高：店員必須在職滿1年才具備資格。每半年舉行一次考核，內容涵蓋筆試與術科，且每間店僅能推派2名菁英參加。

最殘酷的是，最終成績必須擠進全台北前20名，才能獲得「金吧檯手」封號；至於第21至40名，則是同樣專業的「銀吧檯手」。

這群菁英被封為「飲料界精算師」，能精準掌控茶湯與原料比例，特別是奶類飲品，網友喝過後一致盛讚：「第一口感覺普通，越喝越覺得平衡到不行」「含奶類特別順口滑順」，甚至被鐵粉封為「人生最好喝的50嵐」。

喝過的網友一致盛讚「含奶類特別順口滑順」根本是人生最好喝的50嵐。示意圖／AI生成

這次50嵐北區小編大方公開目前有金吧檯手的名單，其中「士林文林店」實力最驚人，一次就有三位金認證。以下為大家整理全台（北區）分店懶人包：

．台北市中心：

小南門、捷運善導寺、寧波、林森、吉林、北車、金山、永康、長春、復興、民生、世貿、西寧、忠孝延吉、合江、饒河

．士林、北投、大直：

士林捷運、士林文林、士林延平、劍潭、大直北安、實踐

．新北板橋、土城、新店：

新店民權、北新、寶橋、安康、碧潭、新店中正、永寧、土城裕民、土城明德

．新北三蘆、新莊：

蘆洲民族、三和、縣總、明志科大、莊敬、民安

．淡水、基隆、其他地區：

竹圍、淡水中山、淡水捷運、福和（永和）、內湖園區、基隆深溪、寶興、耕莘

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