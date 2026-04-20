Threads敲碗成功！ 50嵐小編認證「金吧檯手」45家門市曝光 北北基最好喝分店一次看
你是否有發現，連鎖手搖龍頭「50嵐」有些店員穿的圍裙不太一樣？近日 Threads 上網友熱烈討論「哪家50嵐比較好喝」，一名網友直接拋出問題：「很想知道所有金吧檯手的門市在哪？」沒想到竟釣出 50嵐北區（北北基）小編 本人回應，不僅公開目前確認有「金吧檯手」的45家門市名單，還謙虛表示「有些沒提到的分店可能也有」。
據了解，這是50嵐北區（北北基）限定的內部認證，報名門檻極高：店員必須在職滿1年才具備資格。每半年舉行一次考核，內容涵蓋筆試與術科，且每間店僅能推派2名菁英參加。
最殘酷的是，最終成績必須擠進全台北前20名，才能獲得「金吧檯手」封號；至於第21至40名，則是同樣專業的「銀吧檯手」。
這群菁英被封為「飲料界精算師」，能精準掌控茶湯與原料比例，特別是奶類飲品，網友喝過後一致盛讚：「第一口感覺普通，越喝越覺得平衡到不行」「含奶類特別順口滑順」，甚至被鐵粉封為「人生最好喝的50嵐」。
這次50嵐北區小編大方公開目前有金吧檯手的名單，其中「士林文林店」實力最驚人，一次就有三位金認證。以下為大家整理全台（北區）分店懶人包：
．台北市中心：
小南門、捷運善導寺、寧波、林森、吉林、北車、金山、永康、長春、復興、民生、世貿、西寧、忠孝延吉、合江、饒河
．士林、北投、大直：
士林捷運、士林文林、士林延平、劍潭、大直北安、實踐
．新北板橋、土城、新店：
新店民權、北新、寶橋、安康、碧潭、新店中正、永寧、土城裕民、土城明德
．新北三蘆、新莊：
蘆洲民族、三和、縣總、明志科大、莊敬、民安
．淡水、基隆、其他地區：
竹圍、淡水中山、淡水捷運、福和（永和）、內湖園區、基隆深溪、寶興、耕莘
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。