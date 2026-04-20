快訊

治安惡化、歧視移民、生活成本高 大陸年輕人不做「美國夢」了

高雄綠營權力交棒？黃捷登記角逐市黨部主委 陳其邁布局浮上檯面

先前曾流產…鄭家純成功懷孕「直升雙寶媽」：寶寶揪了手足一起來

Threads敲碗成功！ 50嵐小編認證「金吧檯手」45家門市曝光 北北基最好喝分店一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
在Threads上掀起熱議的北區限定「金吧檯手」，50嵐北區小編親自現身曝光45家門市清單。圖／ingimage、聯合報系資料照片／記者陳睿中攝影
在Threads上掀起熱議的北區限定「金吧檯手」，50嵐北區小編親自現身曝光45家門市清單。圖／ingimage、聯合報系資料照片／記者陳睿中攝影

你是否有發現，連鎖手搖龍頭「50嵐」有些店員穿的圍裙不太一樣？近日 Threads 上網友熱烈討論「哪家50嵐比較好喝」，一名網友直接拋出問題：「很想知道所有金吧檯手的門市在哪？」沒想到竟釣出 50嵐北區（北北基）小編 本人回應，不僅公開目前確認有「金吧檯手」的45家門市名單，還謙虛表示「有些沒提到的分店可能也有」。

在Threads上掀起熱議的北區限定「金吧檯手」，50嵐北區小編親自現身曝光45家門市清單。聯合報系資料照片／記者陳睿中攝影
在Threads上掀起熱議的北區限定「金吧檯手」，50嵐北區小編親自現身曝光45家門市清單。聯合報系資料照片／記者陳睿中攝影

據了解，這是50嵐北區（北北基）限定的內部認證，報名門檻極高：店員必須在職滿1年才具備資格。每半年舉行一次考核，內容涵蓋筆試與術科，且每間店僅能推派2名菁英參加。

最殘酷的是，最終成績必須擠進全台北前20名，才能獲得「金吧檯手」封號；至於第21至40名，則是同樣專業的「銀吧檯手」。

這群菁英被封為「飲料界精算師」，能精準掌控茶湯與原料比例，特別是奶類飲品，網友喝過後一致盛讚：「第一口感覺普通，越喝越覺得平衡到不行」「含奶類特別順口滑順」，甚至被鐵粉封為「人生最好喝的50嵐」。

喝過的網友一致盛讚「含奶類特別順口滑順」根本是人生最好喝的50嵐。示意圖／AI生成
喝過的網友一致盛讚「含奶類特別順口滑順」根本是人生最好喝的50嵐。示意圖／AI生成

這次50嵐北區小編大方公開目前有金吧檯手的名單，其中「士林文林店」實力最驚人，一次就有三位金認證。以下為大家整理全台（北區）分店懶人包：

．台北市中心：

小南門、捷運善導寺、寧波、林森、吉林、北車、金山、永康、長春、復興、民生、世貿、西寧、忠孝延吉、合江、饒河

．士林、北投、大直：

士林捷運、士林文林、士林延平、劍潭、大直北安、實踐

．新北板橋、土城、新店：

新店民權、北新、寶橋、安康、碧潭、新店中正、永寧、土城裕民、土城明德

．新北三蘆、新莊：

蘆洲民族、三和、縣總、明志科大、莊敬、民安

．淡水、基隆、其他地區：

竹圍、淡水中山、淡水捷運、福和（永和）、內湖園區、基隆深溪、寶興、耕莘

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

50嵐 手搖

相關新聞

韓國MilkyShop奶油夾心餅「抹茶、花生」新口味登台！現折100再送餐券

繼在台推出快閃活動後，來自韓國首爾聖水洞的人氣甜點「MilkyShop奶油夾心餅」，今年針對母親節，首度在台推出大人系「醇厚抹茶」與療癒系的「濃郁花生」雙重新口味。其中「醇厚抹茶」以嚴選抹茶揉合滑順奶油，具有優雅茶香與微苦回甘的尾韻；「濃郁花生」則將堅果注入特製奶油中，呈現出香醇濃郁的滋味。

Threads敲碗成功！ 50嵐小編認證「金吧檯手」45家門市曝光 北北基最好喝分店一次看

50嵐近期引發網友熱議，公開「金吧檯手」的45家門市名單，其中士林文林店成為焦點，擁有三位金標認證。這一榮譽需經嚴格考核，店員必須在職滿一年且考試成績進入全台北前20名，才能獲得。

櫻花蝦仙貝、聯名款抹茶蛋糕！3間「百年日系母親節禮盒」佳節送心意

母親節將至，日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」攜手「法朋烘焙甜點坊」，推出限定版絕美蛋糕「法朋X辻利 香檸青抹戚風蛋糕」，以輕盈柔軟的抹茶戚風蛋糕體，加入抹茶甘納許、檸檬奶餡，並以蜜漬檸檬碎點綴，外層再包裹著中澤奶霜製成的鮮奶油，帶來綿延茶香與酸甜滋味，原價1,425元，優惠價1,350元。

15元迷你蛋塔！中部「超人氣烘焙坊」又一爆款甜點 「千層小酥塔」4門市限定開賣 出爐時間抄筆記

15元迷你蛋塔！這家在地「人氣烘焙坊」開賣可愛小酥塔，3種口味款款都涮嘴，限定四家門市販售，出爐時間記好就可以衝了！

「小美冰淇淋」推雙新品！玫瑰鹽焦糖30元、提拉米蘇巧敲冰59元搶攻夏日甜點市場

7-ELEVEN攜手小美冰淇淋推出兩款全新冰品，分別是香草玫瑰鹽焦糖單杯30元及提拉米蘇巧敲冰59元，為夏日消費者帶來新的冰品體驗。新品融合鹹甜風味及創新吃法，強化市場競爭力。

太噁了！ 知名連鎖冰淇淋驚見「超大蟲蟲腳」 苦主崩潰：還不只一隻 業者緊急4大措施回應

知名連鎖冰淇淋品牌31冰淇淋在台北市門市發生食安事件，消費者在冰淇淋中發現「超大蟲蟲腳」。業者已下架該產品並全額退費，並強調將全面加強衛生管理措施，以重建消費者信任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。