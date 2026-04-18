太噁了！ 知名連鎖冰淇淋驚見「超大蟲蟲腳」 苦主崩潰：還不只一隻 業者緊急4大措施回應

太噁了！ 知名連鎖冰淇淋品牌「31冰淇淋」驚傳嚴重食安事件，一名消費者於17日至台北市中山誠品門市消費時，開心前往兌換生日禮的冰淇淋再加點一球，沒想到吃到一半，竟然在冰淇淋中挖出明顯的「超大蟲蟲腳」，看起來還不只一隻，讓原PO直呼：「真的蠻噁的，第一次吃就踩雷！」

原PO指出，當下向店員反映後，店員第一時間表示要「重挖一球」，但他質疑若從同一桶冰淇淋中挖取仍有衛生疑慮，當場拒絕並要求退費。更讓原PO無奈的是，原本使用的生日兌換券似乎也因系統問題無法當場退回，氣得他特別創辦帳號公開這段慘痛經歷。

針對這起風波，31冰淇淋官方火速回應，向受影響顧客及社會大眾致上最深歉意。業者澄清，品牌產品皆由日本工廠生產，製造過程嚴格控管，本次事件初步調查後，判斷為「現場營運管理疏失」導致。

業者強調，事發後已第一時間將該口味桶裝產品下架並報廢處置，並已完成該名顧客的全額退費。針對消費者關心的「生日兌換券」，總部承諾系統流程會自動退回，後續與顧客聯繫時也會確認歸還狀況，並提供額外的補償措施，確保權益不受損。

為了挽回消費者信心，31冰淇淋表示正與專業第三方消毒公司協調，將對事發門市進行地毯式深層清消。此外，總部已下令全台門市即刻執行「清檢專案」，要求員工在「開店、整冰、挖冰、補冰」四大關鍵環節，必須落實目視檢查，確認產品 100% 無異物才能售出。並強調，食品安全是品牌根基，此次事件是重大警示，會虛心接受批評並負責任地完成整頓，重新贏回消費者信任。

然而，目前事件仍在社群平台持續發酵，許多網友看到照片後紛紛留言「看圖就飽了」、「那麼小一球裡面是要有幾隻，大救命我要吐了」、「以後吃冰會怕怕的」。

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