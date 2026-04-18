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「小美冰淇淋」推雙新品！玫瑰鹽焦糖30元、提拉米蘇巧敲冰59元搶攻夏日甜點市場

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／業者提供
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迎戰初夏冰品商機，台灣經典冰品品牌「小美冰淇淋」攜手7-ELEVEN推出兩款全新冰品，以香草與義式甜點為靈感延伸，打造更具層次感的風味組合。從鹹甜交織的焦糖香氣，到擬真提拉米蘇結構的創新吃法，為消費者帶來不同以往的冰品體驗。

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首先登場的是升級版「小美冰淇淋Plus–香草玫瑰鹽焦糖」，目前已在7-ELEVEN門市開賣，單杯售價30元。新品以經典香草冰淇淋為基底，融入玫瑰鹽焦糖醬，甜鹹在味蕾迸發絕妙滋味。而且玫瑰鹽能提升整體的焦糖香氣，不讓香草甜味專美於前，入口後層層交織，呈現出高級的口感。

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另一款話題新品「小美巧敲冰–提拉米蘇」則將於5月6日正式上市，單杯59元。延續巧敲冰系列的趣味吃法，上層鋪有酥脆巧酥，需以湯匙輕敲打開，隨後中層咖啡醬流出，馬上與綿密起司冰淇淋融合，經典提拉米蘇的三層結構秒現。從巧克力的甜香、咖啡的微苦到起司的濃郁口感，絕對是提拉米蘇控的最愛。

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隨著便利商店冰品競爭升溫，小美此次透過風味升級與創新結構設計，強化產品差異化。無論是追求清爽鹹甜平衡的消費者，或偏好甜點系冰品的族群，都能在7-ELEVEN找到對應選擇，也為日常小確幸增添更多變化。

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