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COLD STONE買一送一！ 酷聖石2款「吉伊卡哇冰淇淋」登場 限量造型湯匙必搶、8款角色徽章加購攻略快看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋臉書
圖／翻攝Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋臉書

吉友瘋狂尖叫！ 冰淇淋霸主 COLD STONE(酷聖石)再度祭出超萌大絕招，宣佈與當紅動漫IP「吉伊卡哇」展開第二波聯名計畫。不僅有專屬的角色湯匙、插卡，更推出「蜂蜜蛋糕、黑糖珍奶」兩款夢幻新口味，還有隱藏版的「角色徽章」等著粉絲來蒐集！

COLD STONE聯名「吉伊卡哇」，2款「日系午茶風」冰淇淋嚐！「戀戀長崎蛋糕」以蜂蜜蛋糕風味冰淇淋為基底，拌入真正的長崎蜂蜜蛋糕、酥脆餅乾，還有大人小孩都愛的 Q 彈小麻糬；為珍奶控設計的 「珍愛阿薩姆」，採用阿薩姆茶歐蕾冰淇淋，，拌入紅茶酥餅與海綿蛋糕後，最後淋上軟糯的「黑糖珍珠」，每一口都像在喝超奢華的下午茶。

圖／翻攝Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋臉書
圖／翻攝Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋臉書

最令粉絲期待的絕對是周邊小物，只要點購聯名款冰淇淋，就會附贈「吉伊卡哇專屬紙杯、插卡」，更有隨餐附贈的限量「角色造型湯匙」（長崎蛋糕配吉伊卡哇、阿薩姆配小八貓），可愛到根本捨不得用！

同步推出「角色徽章別針」加購活動，包含吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠、栗子饅頭、海獺、風獅爺及古本屋共8款，買一份聯名冰即可用99元隨機加購一個，採預購制，5月24日起回原門市取貨，每人限購10個。

圖／翻攝Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋臉書
圖／翻攝Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋臉書

粉絲福利快追，4月17日至4月19日，購買中杯以上冰淇淋享「同尺寸第二件半價」（不含極致系列/濃霜淇淋）；4月17日至4月30日，憑LINE粉絲優惠券，即享中杯以上冰淇淋(含桶裝)「買一送一」（以價低者為贈送品項）。

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吉伊卡哇 酷聖石 冰淇淋

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