吃冰旺季要來了！北海道冰淇淋之神「2種焦糖」今開賣 31冰淇淋「1新門市」開幕送超可愛吊飾
冰控暴動了！北海道冰淇淋之神「2種焦糖」新口味即起開賣，開箱「成熟風霜淇淋」；而「31冰淇淋」則進駐美麗華，一連四天祭出開幕優惠，甜甜呷冰去。
北海道冰淇淋之神「CREMIA」新口味正式開賣，有「北海道焦糖海鹽」和「濃脆焦糖黑巧」2種焦糖風味選擇，「北海道焦糖海鹽」吃得到鹹甜滋味與濃郁奶香，細膩成熟風非它莫屬；「濃脆焦糖黑巧」則吃得到手刨比利時巧克力、黑巧酥片，口感層次更豐富，同樣給到5星推薦。
CREMIA 焦糖口味販售資訊
北海道焦糖海鹽
售價：150元 / 支
販售門市：全台CREMIA門市（除機捷A12門市）
濃脆焦糖黑巧
售價：165元 / 支
販售門市：全台CREMIA門市（除南港、大巨蛋、機捷A12、中友、麗寶門市）
而來自美國加州冰淇淋專賣「31冰淇淋」進駐美麗華百樂園，即日起至4/19推出2種開幕活動，優惠一是購買小雙球冰淇淋只要+31元即可升級為標準雙球；優惠二則是活動期間至店消費即贈超可愛來店禮「冰淇淋吊飾」乙份，限量1,000份、贈完為止。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。