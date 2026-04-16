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吃冰旺季要來了！北海道冰淇淋之神「2種焦糖」今開賣 31冰淇淋「1新門市」開幕送超可愛吊飾

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
示意圖，非本次新品圖。圖／CREMIA Taiwan粉專、31冰淇淋粉專
示意圖，非本次新品圖。圖／CREMIA Taiwan粉專31冰淇淋粉專

冰控暴動了！北海道冰淇淋之神「2種焦糖」新口味即起開賣，開箱「成熟風霜淇淋」；而「31冰淇淋」則進駐美麗華，一連四天祭出開幕優惠，甜甜呷冰去。

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圖／CREMIA Taiwan粉專

北海道冰淇淋之神「CREMIA」新口味正式開賣，有「北海道焦糖海鹽」和「濃脆焦糖黑巧」2種焦糖風味選擇，「北海道焦糖海鹽」吃得到鹹甜滋味與濃郁奶香，細膩成熟風非它莫屬；「濃脆焦糖黑巧」則吃得到手刨比利時巧克力、黑巧酥片，口感層次更豐富，同樣給到5星推薦。

圖／CREMIA Taiwan粉專
圖／CREMIA Taiwan粉專

CREMIA 焦糖口味販售資訊

北海道焦糖海鹽

售價：150元 / 支

販售門市：全台CREMIA門市（除機捷A12門市）

濃脆焦糖黑巧

售價：165元 / 支

販售門市：全台CREMIA門市（除南港、大巨蛋、機捷A12、中友、麗寶門市）

圖／31冰淇淋粉專
圖／31冰淇淋粉專

而來自美國加州冰淇淋專賣「31冰淇淋」進駐美麗華百樂園，即日起至4/19推出2種開幕活動，優惠一是購買小雙球冰淇淋只要+31元即可升級為標準雙球；優惠二則是活動期間至店消費即贈超可愛來店禮「冰淇淋吊飾」乙份，限量1,000份、贈完為止。

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31冰淇淋 CREMIA 巧克力 霜淇淋 新開店

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