吃冰旺季要來了！北海道冰淇淋之神「2種焦糖」今開賣 31冰淇淋「1新門市」開幕送超可愛吊飾

炎炎夏日，就想來杯星冰樂！星友期待的「星巴克買一送一」又來了，此次的「集團同慶 好友分享日」定在2026/4/15（三）至4/17（五），活動期間11:00～20:00購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

2026-04-15 10:26