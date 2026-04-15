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「6吋蛋糕買1送1」又來了！不限數量、人人買得到 橘村屋1門市「鮮奶油蛋糕買1送1」連3天

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／橘村屋粉專及官網
圖／橘村屋粉專及官網

「6吋蛋糕買1送1」又來了！橘村屋慶祝門市重新開幕，將一連3天祭出「鮮奶油蛋糕買一送一」活動，不限購買數量、人人都能買到，之前錯過優惠的這次可要把握了。

草莓鮮奶油蛋糕為季節限定。圖／橘村屋粉專
草莓鮮奶油蛋糕為季節限定。圖／橘村屋粉專

橘村屋歡慶士林門市重新開幕，4/24至4/26連續3天，限定推出「6吋鮮奶油蛋糕買一送一」，折扣後平均每個蛋糕只要345元。需注意的是，贈送蛋糕以以「贈品兌換券」形式提供，可在兌換期間內至北北桃13家直營門市（專櫃除外）跨店兌換，兌換期間為2026/4/29-2027/4/28，時間長達一年。

水蜜桃鮮奶油蛋糕、黑森林蛋糕。圖／橘村屋官網
水蜜桃鮮奶油蛋糕、黑森林蛋糕。圖／橘村屋官網

橘村屋每每開設新門市皆會推出買一送一優惠，吸引眾多顧客排隊共襄盛舉，且均不限購買數量，不怕買不到。而兌換注意事項方面，母親節、父親節檔期暫停兌換；全年度供應「水蜜桃／黑森林」兩款鮮奶油蛋糕，也有機會兌換到季節限定「草莓／芒果」口味。更多活動與兌換詳情依業者公告為準。

芒果鮮奶油蛋糕為季節限定。圖／橘村屋粉專
芒果鮮奶油蛋糕為季節限定。圖／橘村屋粉專

橘村屋 士林門市

地址：台北市士林區中正路249之3號

營業時間：11:00-21:30

電話： (02) 8861-1319

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橘村屋 蛋糕 買一送一 芒果 母親節

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