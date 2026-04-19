15元迷你蛋塔！中部「超人氣烘焙坊」又一爆款甜點 「千層小酥塔」4門市限定開賣 出爐時間抄筆記

15元迷你蛋塔！這家在地「人氣烘焙坊」開賣可愛小酥塔，3種口味款款都涮嘴，限定四家門市販售，出爐時間記好就可以衝了！

千層小酥塔。圖／麥仕佳官網

中部知名烘焙坊「麥仕佳」不只有鮮芋奶酪蛋糕、肉鬆小貝爆紅，最新話題「千層小酥塔」同樣引發搶購潮，每個小酥塔都是現烤出爐超級香，有經典原味、草莓風味和黑糖風味3種口味，一個只要15元，14入盒裝199元。

千層小酥塔。圖／麥仕佳粉專

圖／麥仕佳官網

經典原味小酥塔吃得到濃郁奶香，塔皮酥脆，一口大小令人一個接一個停不下來。「千層小酥塔」於麥仕佳彰化中正店、員林大同店、鹿港中山店、台中漢口店等4家門市販售，每日16:00出爐，當日售完不補，想吃建議早點前往。

鮮芋奶酪蛋糕。圖／麥仕佳官網

肉鬆小貝。圖／麥仕佳粉專

麥仕佳 千層小酥塔販售資訊

販售門市：彰化中正店、員林大同店、鹿港中山店、台中漢口店

售價：一個15元、14入盒裝199元

出爐時間：每日16:00，售完不補

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