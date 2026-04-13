4月「咖啡省錢攻略」一次看！全家買1送1、全聯寄杯最低16元，還有星巴克限時免費喝

4月中旬氣溫逐步升高，冰飲需求攀升，各大通路持續祭出咖啡優惠搶市。UDN小編整理截至4月12日後至五月仍可使用的折扣方案，從超商寄杯、量販分批取到連鎖品牌限時買一送一，一次掌握最省喝法，一起來看看吧！

7-11｜寄杯長期最省 最低單杯約36元（至5月底）

7-11主打OPEN POINT APP寄杯優惠：

•大杯美式／拿鐵「12杯520元」，單杯約43元

•部分7杯組最低單杯約36元

活動多延續至5月底，可分次兌換，適合天天喝族長期囤杯。

全家APP優惠至4月25日：

•大杯美式、拿鐵「買一送一」（約5折）

•支援寄杯分次兌換

折扣高但期限較短，適合短期大量需求者。

萊爾富主打大容量方案：

•常見「買20送20」、「買10送10」

•不定期推出「第2杯5元」、「買一送一」優惠依門市與APP檔期調整，適合重度咖啡族或團購。

圖／萊爾富提供

美廉社優惠持續至4月下旬：

•寄杯「買X送X」約5折

•門市不定期「第2杯半價」、「買一送一」主打平價路線，適合日常順買族。

4月星巴克推出兩波限時優惠：

① 4/13（一）uniopen卡友限定

•使用uniopen聯名卡

•購買大杯以上同品項「第2杯免費」

•須單筆全額刷卡支付

•不適用品項：雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列、手沖、虹吸及含酒精飲品

② 4/15（三）～4/17（五）外送平台優惠

•透過foodomo訂購

•特大杯那堤、焦糖瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂「買一送一」

本波優惠橫跨「實體刷卡」與「外送平台」，不論內用或外送族都能享折扣。

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

•85度C：咖啡日第2杯半價（多為指定日）

•路易莎：會員11點前第2杯5折

適合日常固定飲用族群。

全聯｜分批取最低16元 本波最便宜（至5月初）

全聯咖啡寄杯活動至5月初：

•精品美式最低單杯約16元

•自帶杯再折8元

•可長時間分批兌換，為目前通路整體最低價方案。

本月咖啡怎麼買最省？3族群攻略

•短期爆喝：全家買一送一、星巴克限時活動

•長期囤杯：7-11、全聯寄杯最划算

•重度需求：萊爾富、美廉社買多送多

整體來看，本月優惠從「單日爆殺」到「長期囤杯」全數到位，依照飲用頻率與購買習慣挑選，才能真正把每一杯成本壓到最低，小資族快衝一波吧！

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