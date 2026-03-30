星巴克買1送1！連續2天「精選人氣10飲品」大杯買一送一 「2款星冰樂+1款星沁爽」都點得到

星巴克買1送1！今(30)起連續兩天，星巴克推出「指定品項 好友分享日」，精選10款人氣飲品買一送一，星冰樂、星沁爽都有得喝！

圖／摘自星巴克咖啡同好會粉專

星巴克「指定品項 好友分享日」來了！3/30、3/31每日11:00-20:00，10款指定飲品「大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致」可享買1送1，有冷萃咖啡、美式咖啡(含特選)、燕麥奶那堤(含特選)、濃萃義式厚那堤(含特選)、經典紅茶那堤、冰搖果茶、冰搖檸檬果茶、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽等10種選擇。

摩卡可可碎片星冰樂。圖／摘自星巴克咖啡同好會粉專

需注意的是，部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務不適用；不適用門市名單請見公告；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；活動優惠僅適用指定品項，並依各門市現貨為準。

圖／星巴克提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」