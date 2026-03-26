聽新聞
0:00 / 0:00
手搖飲嘗鮮！ Mr. Wish「愛文芒果」搭SOU．SOU保冷袋、日出茶太「開心果vs香菜」叛逆系第2杯半價
手搖飲控的小確幸來了！隨著天氣漸暖，最受期待的芒果季也正式宣告回歸。Mr. Wish搶先推出「夏遇愛文」系列，不僅有全新優格冰沙登場，更祭出文青必收的SOU．SOU聯名贈品；而日出茶太則走「搞怪路線」，一口氣推出驚艷度十足的「開心果」與「香菜」系列，挑戰飲料控的冒險精神，還有會員專屬的第2杯半價優惠，快抓緊時間衝一波！
● Mr. Wish：愛文芒果季回歸 聯名SOU．SOU保冷袋免費送
迎接夏日，Mr. Wish以愛文芒果為主角，推出「夏遇愛文」系列共4款飲品。其中主打以知名品牌「植物の優」為基底的新品「愛文芒果優格冰沙」；經典的「愛文芒果冰沙」、「楊枝甘露」及濃郁系「芒果厚奶」也同步回歸。
為了回饋粉絲，業者特別與日本京都文創品牌SOU．SOU合作。即日起，凡於門市購買2杯(含)以上大杯芒果系列飲品，就直接送「SO-SU-U十數昆保冷袋」，黑白兩色隨機贈送，採2杯為1組的倍數累贈，數量有限，送完為止。
● 日出茶太：開心果奶蓋系列必喝 驚喜「香菜」手搖登場
手搖飲日出茶太即日起推出超吸睛的「開心果」與「香菜」兩大系列。其中「開心狗奶蓋」系列將濃郁的開心果奶蓋分別搭配綠奶茶與可可冰沙，最後撒上開心果碎粒，多層次的堅果香氣讓人一喝就上癮。
最受矚目的莫過於「叛逆香菜」系列，「香見恨晚‧珍珠綠拿鐵」將香菜汁融入綠奶茶，搭配Q彈珍珠；而「香當滿意‧檸檬mojito（無酒精）」則是香菜與清爽檸檬的意外合拍。3月27日前，會員可享新品「任選第2杯半價」優惠；5月3日前購買指定系列還加碼送超萌「開心狗杯套」，購買香菜系列再贈「香菜公文風貼紙」，千萬別錯過！
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。