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手搖飲嘗鮮！ Mr. Wish「愛文芒果」搭SOU．SOU保冷袋、日出茶太「開心果vs香菜」叛逆系第2杯半價

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／日出茶太、Mr. Wish提供
圖／日出茶太、Mr. Wish提供

手搖飲控的小確幸來了！隨著天氣漸暖，最受期待的芒果季也正式宣告回歸。Mr. Wish搶先推出「夏遇愛文」系列，不僅有全新優格冰沙登場，更祭出文青必收的SOU．SOU聯名贈品；而日出茶太則走「搞怪路線」，一口氣推出驚艷度十足的「開心果」與「香菜」系列，挑戰飲料控的冒險精神，還有會員專屬的第2杯半價優惠，快抓緊時間衝一波！

● Mr. Wish：愛文芒果季回歸 聯名SOU．SOU保冷袋免費送

圖／Mr. Wish提供
圖／Mr. Wish提供

迎接夏日，Mr. Wish以愛文芒果為主角，推出「夏遇愛文」系列共4款飲品。其中主打以知名品牌「植物の優」為基底的新品「愛文芒果優格冰沙」；經典的「愛文芒果冰沙」、「楊枝甘露」及濃郁系「芒果厚奶」也同步回歸。

圖／Mr. Wish提供
圖／Mr. Wish提供

為了回饋粉絲，業者特別與日本京都文創品牌SOU．SOU合作。即日起，凡於門市購買2杯(含)以上大杯芒果系列飲品，就直接送「SO-SU-U十數昆保冷袋」，黑白兩色隨機贈送，採2杯為1組的倍數累贈，數量有限，送完為止。

圖／Mr. Wish提供
圖／Mr. Wish提供

● 日出茶太：開心果奶蓋系列必喝 驚喜「香菜」手搖登場

圖／日出茶太提供
圖／日出茶太提供

手搖飲日出茶太即日起推出超吸睛的「開心果」與「香菜」兩大系列。其中「開心狗奶蓋」系列將濃郁的開心果奶蓋分別搭配綠奶茶與可可冰沙，最後撒上開心果碎粒，多層次的堅果香氣讓人一喝就上癮。

圖／日出茶太提供
圖／日出茶太提供

最受矚目的莫過於「叛逆香菜」系列，「香見恨晚‧珍珠綠拿鐵」將香菜汁融入綠奶茶，搭配Q彈珍珠；而「香當滿意‧檸檬mojito（無酒精）」則是香菜與清爽檸檬的意外合拍。3月27日前，會員可享新品「任選第2杯半價」優惠；5月3日前購買指定系列還加碼送超萌「開心狗杯套」，購買香菜系列再贈「香菜公文風貼紙」，千萬別錯過！

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香菜 芒果 日出茶太 Mr.Wish 手搖飲

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