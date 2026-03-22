7-11再掀布丁話題？「統一布布」傳將開賣掀網7.6萬按讚延燒，業者回應曝光

超商甜點再度引爆討論！近日網路瘋傳「統一布布」即將於4月1日在7-11開賣的消息，不僅掀起網友熱議，更在Threads上吸引大量按讚與留言，形成一波搶先討論熱潮。不少網友直呼「敲碗成功」、「這次一定要吃到」，讓話題迅速升溫。

圖／7-ELEVEN提供

回顧先前7-11推出的「翻轉布丁」，顛覆傳統上下層結構，將焦糖與布丁風味反轉呈現，創新吃法一上市即爆紅，甚至出現搶購潮，成功帶動社群分享與話題擴散。後續延伸推出的布丁牛奶冰品，也延續濃郁焦糖與奶香結合的特色，再度吸引甜點控關注，堪稱近年超商最具代表性的話題甜品之一。

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而此次傳出的「統一布布」，主打經典布丁風味回歸，外觀與傳統雞蛋布丁相似，只是少了底部的焦糖，目的強調整顆「布布」滑嫩口感與濃厚蛋奶香，消息曝光後隨即在Threads上引發大量互動，不少用戶分享貼文、標記好友，形成另類「未上市先爆紅」的現象。

不過，針對網路傳言，業者目前並未正面證實產品細節，也未透露是否產線上市，僅低調回應請粉絲期待，隨著時間接近4月1日，相關話題仍持續發酵，最終是否成真，也讓消費者高度關注。最終消息待官方業者對外公布。

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