郵政130週年紀念！ 中華郵政ｘ義美食品跨界聯名推「小泡芙禮盒」 波波鴿郵筒印章必收

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年適逢中華郵政創辦130週年，「中華郵政公司」攜手國民品牌「義美食品」，以「郵政130義美遞心意」為主題，推出具紀念價值的「郵局ｘ義美小泡芙聯名經典禮盒」，03/20「郵政節」10:00在「i 郵購」獨家開賣，每箱含運費優惠價新臺幣320元，限量10,000盒。

本次聯名禮盒融入多項郵政元素，外裝設計包含郵政吉祥物「波波鴿」、義美人氣角色「小泡芙人」，以及首次登場的「波波鴿」好友－「波斯喵」，共同慶祝郵政130歲生日，透過郵筒與郵車，將祝福與喜悅傳遞至每個角落。

禮盒內包含2種口味小泡芙、「郵政130週年」限量明信片1張，以及「泡芙波波鴿郵筒印章公仔」1個。公仔外觀共有3種顏色，除經典紅色郵筒、綠色郵筒外，還有臺灣特有的「奧運金牌郵筒」，底部印章圖案設計3種不同款式，共9種組合搭配，隨機出貨，增添開箱驚喜與收藏趣味。

「中華郵政公司」首次與承載臺灣世代共同記憶的「義美食品」跨界合作，從郵筒到小泡芙，將熟知的生活記憶化為驚喜，數量有限，歡迎至「i 郵購」搶購，一同為「郵政130週年」獻上祝福。

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