快訊

沒責任？逢甲大學校樹壓死碩士生不起訴 母飆淚控訴：已聲請再議

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

限時「1+1組合99元」！ 迷客夏「焦糖茶沙龍」新品3/11開賣 焦糖雲朵拿鐵現折10元、琥珀烏龍漸層系接力

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
全新「焦糖茶沙龍」系列。圖／迷客夏提供
人氣手搖飲品牌「迷客夏」這次要帶大家進入質感的「茶沙龍」世界。3月11日起推出全新「焦糖茶沙龍」系列，將經典紅茶與濃郁焦糖完美揉合，甚至加入酥脆的「焦糖脆奇」增加口感。更令人驚喜的是，開幕首波祭出限時「1+1組合99元」！

焦糖控必喝！迷客夏將3款經典紅茶變身，主打款「焦糖雲朵拿鐵」以具備天然焦糖香的娜杯紅茶為基底，結合綠光鮮奶並淋上細緻焦糖奶霜，最後灑上焦糖脆奇，口感層次超豐富。

(左起)鹽味焦糖伯爵拿鐵、焦糖脆奇紅茶、焦糖雲朵拿鐵。圖／迷客夏提供
「鹽味焦糖伯爵拿鐵」則利用伯爵紅茶特有的佛手柑香氣，與鹽味焦糖交織出成熟內斂的風味；「焦糖脆奇紅茶」，以大正紅茶為底，加入焦糖脆奇帶來酥脆節奏感，每一口都充滿驚喜。

慶祝新品上市，迷客夏超狂三重優惠，自3/11~3/19，「焦糖雲朵拿鐵」享浪漫上市優惠價65元；3/11~3/31凡購買焦糖系列，即可以59元加購「花磚原味可麗露」一顆；3/20~3/26限定的「1+1」組合優惠，只要購買「焦糖脆奇紅茶」搭配「鹽味焦糖伯爵拿鐵」或「焦糖雲朵拿鐵」二選一，組合價只要99元，等於一次帶走兩杯精品手搖百元有找。

更預告4/1接力推出「茶奇諾（Teaccino）」系列，至4/7期間，享有69元體驗優惠價。「琥珀奇諾」選用琥珀烏龍為基底，帶有沉穩炭焙香與焦糖奶泡；特別為不喝咖啡或小孩設計的無咖啡因「寶包奇諾」，以純鮮奶結合柔和焦糖。

(左起)琥珀奇諾、寶包奇諾。圖／迷客夏提供
