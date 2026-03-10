整顆布丁塞進蛋塔！COMEME推「千層布丁奶霜蛋塔」 3/13起限時開賣，還有布丁免費拿

主打千層酥脆口感的蛋塔品牌COMEME康蜜迎來兩週年，近期推出全新創意口味「千層布丁奶霜蛋塔」，將整顆布丁直接放入蛋塔內餡，結合層層酥香的塔皮與濃郁奶香，打造視覺與口感兼具的話題甜點。新品將於3月13日起至5月13日限時販售，每顆售價90元。

圖／業者提供

COMEME近年以招牌千層蛋塔打開知名度，透過多層次酥皮與豐富內餡，吸引不少甜點控關注。品牌成立兩年來也持續推出期間限定口味與聯名商品，希望帶來更多創新甜點體驗，此次推出的布丁口味蛋塔也被視為年度重點新品之一。

圖／業者提供

「千層布丁奶霜蛋塔」最大特色是將整顆布丁放入蛋塔內部，搭配烘烤後酥脆的千層塔皮，口感同時結合滑嫩與酥香。蛋塔表面再擠上布丁風味鮮奶油，讓整體風味更加濃郁，也讓外觀更具層次感。

此外，品牌也搭配兒童節推出期間限定優惠，4月2日與4月3日兩天，只要購買「千層布丁奶霜蛋塔」1顆，即可獲得單顆布丁一份，送完為止。透過新品與節慶活動，COMEME期望持續吸引甜點愛好者嘗鮮打卡。

圖／業者提供

