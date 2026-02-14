珍煮丹「蕉里蕉氣」新品報到！ 快衝「蕉心轉運站」抽免費飲品　特．好喝聯名GOAT「這天起」1元入手周邊

手搖控開春就有好口福！人氣手搖品牌「珍煮丹」這次玩很大，將軟糯綿密的「焦糖香蕉泥」打造充滿驚喜３款「蕉里蕉氣」新品，更推出專屬轉盤活動抽免費飲品；「特．好喝」也攜手動畫電影《山羊巔峰》推出超熱血聯名，不僅有運動機能飲新品，還有「1元加購」限量周邊。

珍煮丹新系列！三款香蕉新品必衝 「蕉心轉運站」天天免費抽

圖／珍煮丹

珍煮丹果茶系列再度玩出新花樣，這回以「焦糖香蕉泥」為靈魂，首推「香蕉可可奶」，以醇厚可可的苦香襯托出焦糖香蕉的甜糯，層次豐富；喜歡清爽系的則不能錯過「香蕉奶青」，淡雅的青茶韻味中包裹著濃郁蕉香，回甘清爽；而經典派推薦「香蕉鮮奶紅」，選用烏瓦錫蘭紅茶與濃醇鮮奶，每一口都能吸到綿密蕉泥，口感超紮實。

圖／珍煮丹

除了喝新品，還要試手氣！珍煮丹會員專屬的「蕉心轉運站」正式上線，即日起只要加入官方會員，每人每24小時都能參加一次轉盤遊戲，獎項包含小確幸折扣、甚至是「免費飲品」，讓粉絲天天喝新品還能省荷包。

熱血聯名！特．好喝「運動機能飲」登場 還有1元加購周邊

圖／特．好喝

連鎖手搖「特．好喝」則與索尼影視娛樂動畫力作《山羊巔峰》強強聯手，自2月13日起推出注入GOAT精神的「運動機能手搖飲」，包含「極電解柚沁蘇打」、「極酵素檸萃多提」與「極蛋白錫拿歐提」。除了飲品外，即日起門市或外送單筆滿99元就送聯名紅包袋；3月9日起單筆滿149元再送飲品保冷袋，數量有限送完為止。

圖／特．好喝

最吸引人的莫過於「1元加購」活動！只要在門市拍照打卡並標記官方帳號，符合消費門檻即可用1元加購超狂好禮：2月13日起滿299元可加購「盲包不鏽鋼冰塊」；2月23日起滿額則可加購「角色鑰匙圈」或「隨機高蛋白粉罐」。超萌又實用的周邊，想朝聖的粉絲手腳可要快。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」