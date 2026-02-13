快訊

首爾話題咖啡「AUFGLET」確定登台！酥脆可頌系甜點插旗大安商圈

韓系咖啡風潮再添新氣象！來自首爾的人氣品牌「AUFGLET」宣布將在台北大安區開出海外新據點，選址安和路巷弄，鎖定喜愛質感空間與特色甜點的年輕族群。消息一出，已在社群平台掀起討論，不少甜點控直呼終於不用飛韓國也能品嘗。

AUFGLET在韓國以簡約俐落的黑白視覺設計打響名號，店內氛圍偏向沉穩都會風格，結合大片留白與自然光線，成為許多旅客造訪首爾時的打卡名單。品牌主打將咖啡與層次豐富的可頌甜點結合，其中最具代表性的「Croffle」以可頌麵團壓製成鬆餅造型，外層酥脆、內裡柔軟，兼具奶油香氣與嚼感，是店內長銷品項。

除了經典品項外，台北店也預計引進造型討喜的圓形可頌甜點，以及多款風味變化版本，搭配義式咖啡與特調飲品，打造完整下午茶選擇。品牌過去曾因韓星與戲劇場景曝光而提升知名度，在年輕族群中累積不少粉絲基礎。

大安安和一帶近年匯聚多間質感餐飲與選物空間，新店加入後，可望為商圈再添話題。實際開幕日期與活動資訊仍待官方公布，但已吸引不少消費者關注。隨著韓系咖啡品牌持續來台展店，市場競爭升溫，也讓消費者有更多元的甜點與咖啡選擇。

