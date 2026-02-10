快訊

星宇航空重飛未按SOP 機師遭罰12萬、公司罰60萬

曾任高金素梅助理、18年前涉賄選 花蓮原民議員簡智隆遭約談地方錯愕

余天全說了！夫妻分房睡、聊天常吵架 李亞萍爆失智私下真相曝

甜點控全都要！Mister Donut「莓果系甜甜圈」買5送1、買6送2，Cremia「杜拜巧克力霜淇淋」年前開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／Mister Donut、Cremia Taiwan提供
圖／Mister Donut、Cremia Taiwan提供

新春甜點市場再掀莓果熱潮，Mister Donut 迎接草莓盛產季，推出期間限定「莓滿相聚」系列，以草莓、藍莓與覆盆莓三種莓果為主軸，結合品牌人氣圈體波堤、歐菲香與波波隆尼，一口氣端出多款莓果風味甜甜圈，主打酸甜層次與繽紛視覺，為年後甜點市場注入粉嫩話題。

圖／Mister Donut提供
圖／Mister Donut提供

本季主打商品包括外型討喜的「小草莓巧貝」，以草莓沾醬包覆圈體，內餡填入滑順鮮奶油，口感清爽不膩；「莓果多重奏波堤」則在Q彈波堤上疊加藍莓果醬與草莓可可醬，呈現多層次莓果風味。「藍莓乳酪波堤」將波堤對切後搭配藍莓醬與乳酪內餡，酸香與奶香交織，風味平衡。

圖／Mister Donut提供
圖／Mister Donut提供

圖／Mister Donut提供
圖／Mister Donut提供

生系列甜甜圈也同步換上草莓新裝，「草莓優格生波堤」以柔軟圈體搭配濃郁草莓醬與優格風味，帶出清新果香；「草莓波波隆尼」則以蓬鬆圈體包入草莓卡士達內餡，口感輕柔、莓香明顯，成為草莓控必嘗款式。

圖／Mister Donut提供
圖／Mister Donut提供

除了新品齊發，Mister Donut 也同步推出限時優惠活動，自 2 月 10 日至 2 月 15 日止，甜甜圈祭出「買 5 送 1」或「買 6 送 2」優惠（依門市公告為準），讓民眾一次蒐集多款莓果甜甜圈。粉嫩莓果季限期登場，想嘗鮮的甜點迷可得把握時間。

另外，全網爆紅「杜拜巧克力」變成冰淇淋了！北海道冰淇淋之神「Cremia」限定新口味吃得到「開心果麵包絲」，預計2月12日正式開賣，一定不要錯過！

圖／Cremia Taiwan提供
圖／Cremia Taiwan提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

甜甜圈 甜點 杜拜巧克力 Mister Donut 果醬
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

五星級酒店也有「惜食時段」！台北晶華「惜食8折」即日起推出 還有「首爾草莓蛋糕霸主」快閃要把握

不只超商、全聯！台北五星級酒店同樣推出「惜食折扣」，當日新鮮出爐的烘焙美味8折帶回家，惜食愛地球還能省荷包一舉兩得。

甜點控全都要！Mister Donut「莓果系甜甜圈」買5送1、買6送2，Cremia「杜拜巧克力霜淇淋」年前開賣

新春甜點市場再掀莓果熱潮，Mister Donut 迎接草莓盛產季，推出期間限定「莓滿相聚」系列，以草莓、...

星巴克買一送一！連續2天「大杯買1送1」 夢幻新品「草莓抹茶星冰樂、草莓抹茶那堤」半價開喝

星巴克買一送一！西洋情人節即將到來，星巴克推出一連兩天好友分享日，點大杯即享優惠，揪友開喝只要半價！

甜甜圈買6送2！Mister Donut加碼送甜蜜卡 最高享「甜甜圈買8送4」

冷冷的天氣正適合酸甜的莓果。Mister Donut自2月10日起，將草莓、藍莓、覆盆莓等3種莓果，結合草莓波堤、歐菲香...

台中人快筆記！ 台中燈會「姆明小提燈」免排隊攻略 49家85℃門市「這天起」消費滿額送

台中人快筆記！ 台中燈會「姆明小提燈」免排隊攻略 49家門市「這天起」消費滿額送

巧莓樂園超浮誇！ 「Meat Up x KINGJUN」限時聯名打造「浮誇草莓季」餐點一次看

人氣餐飲品牌「Meat Up 覓晌」攜手聯名知名插畫家 KINGJUN，把「蠢兔」和「BT」帶到門市跟大家見面，並加上正當季的草莓季，加入巧克力，打造超浮誇的「草莓巧克力餐點」，還有多款週邊在門市限定販賣，粉絲們跟甜點控們記得試試！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。