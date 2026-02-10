甜點控全都要！Mister Donut「莓果系甜甜圈」買5送1、買6送2，Cremia「杜拜巧克力霜淇淋」年前開賣

人氣餐飲品牌「Meat Up 覓晌」攜手聯名知名插畫家 KINGJUN，把「蠢兔」和「BT」帶到門市跟大家見面，並加上正當季的草莓季，加入巧克力，打造超浮誇的「草莓巧克力餐點」，還有多款週邊在門市限定販賣，粉絲們跟甜點控們記得試試！

2026-02-04 14:00