甜點控全都要！Mister Donut「莓果系甜甜圈」買5送1、買6送2，Cremia「杜拜巧克力霜淇淋」年前開賣
新春甜點市場再掀莓果熱潮，Mister Donut 迎接草莓盛產季，推出期間限定「莓滿相聚」系列，以草莓、藍莓與覆盆莓三種莓果為主軸，結合品牌人氣圈體波堤、歐菲香與波波隆尼，一口氣端出多款莓果風味甜甜圈，主打酸甜層次與繽紛視覺，為年後甜點市場注入粉嫩話題。
本季主打商品包括外型討喜的「小草莓巧貝」，以草莓沾醬包覆圈體，內餡填入滑順鮮奶油，口感清爽不膩；「莓果多重奏波堤」則在Q彈波堤上疊加藍莓果醬與草莓可可醬，呈現多層次莓果風味。「藍莓乳酪波堤」將波堤對切後搭配藍莓醬與乳酪內餡，酸香與奶香交織，風味平衡。
生系列甜甜圈也同步換上草莓新裝，「草莓優格生波堤」以柔軟圈體搭配濃郁草莓醬與優格風味，帶出清新果香；「草莓波波隆尼」則以蓬鬆圈體包入草莓卡士達內餡，口感輕柔、莓香明顯，成為草莓控必嘗款式。
除了新品齊發，Mister Donut 也同步推出限時優惠活動，自 2 月 10 日至 2 月 15 日止，甜甜圈祭出「買 5 送 1」或「買 6 送 2」優惠（依門市公告為準），讓民眾一次蒐集多款莓果甜甜圈。粉嫩莓果季限期登場，想嘗鮮的甜點迷可得把握時間。
另外，全網爆紅「杜拜巧克力」變成冰淇淋了！北海道冰淇淋之神「Cremia」限定新口味吃得到「開心果麵包絲」，預計2月12日正式開賣，一定不要錯過！
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。