整理包／「4大超商春節限時優惠」一次看　咖啡、茶飲囤貨趁現在

過年親友團聚、走春出遊少不了零食、飲料、咖啡相伴，超商身為採買日常所需的便利補給站，春節期間推出多項限時優惠，讓大家買得更划算，開心迎接金馬年。

7-ELEVEN於2月22日前加碼CITY CAFE特選咖啡、大杯厚乳拿鐵、大杯卡布奇諾可享同品項第2杯10元。圖／7-ELEVEN提供

2月22日前新春假期加碼CITY CAFE特選咖啡、大杯厚乳拿鐵、大杯卡布奇諾可享同品項第2杯10元；即日起至2月28日串聯foodomo平台推出「天天小確幸」優惠碼，消費滿299元使用即享95折，最高立折100元（每位會員限使用6次）。

2月22日前7-ELEVEN APP推出uniopen會員打卡任務，在7-ELEVEN APP至門市進行打卡並分享到個人社群平台，再於門市消費超過1元以上，累計7日便可獲得102點OPENPOINT點數還可再抽1兩黃金，首次打卡還有指定飲品買1送1優惠。

2月17日（初一）至2月22日（初六）於7-ELEVEN門市購買指定13大類別商品，可享消費滿222元隨機抽7元、20元、50元、77元等折扣購物金。

2月22日前於OPENPOINT APP「行動隨時取」購買「CITY系列馬年馬上開運888元」指定CITY系列飲品組合商品（CITY CAFE大杯美式咖啡34杯888元、CITY CAFE大杯拿鐵23杯888元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶茶25杯888元、CITY TEA琥珀小葉紅茶／梔子花青茶任選36杯888元、CITY PRIMA中杯精品美式咖啡／中杯精品拿鐵任選15杯888元）任一案型，且於3月31日前將購買組合商品案型完全兌換完畢，即可獲得一次抽「星宇航空指定航班機票一張」資格。另有指定CITY CAFE、CITY TEA買8送8每日限量組合。

統一超商經營的清水、泰安、東山、新仁德、關廟等5大國道服務區，透過延長營業時間、擴增休憩座位與停車位、增設期間限定名特產櫃位，滿足走春出遊便利補給需求；5大國道服務區更首度串聯推出「春遊集章趣活動」，2月22日前到任一服務區單日單筆消費滿711元，憑發票及載具即可參加5大服務區集章活動，掃碼集點LINE＠好友兌點，集滿5點即可至服務台兌換CITY CAFE咖啡券一張（限定5大服務區使用），數量有限，送完為止。

統一超商經營的清水、泰安、東山、新仁德、關廟等5大國道服務區，透過延長營業時間、擴增休憩座位與停車位、增設期間限定名特產櫃位，滿足走春出遊便利補給需求。圖／7-ELEVEN提供

2月22日前uniopen會員完成7-ELEVEN APP打卡任務可獲得好康優惠。圖／7-ELEVEN提供

全家便利商店限量推出由旅英設計師詹朴APUJAN設計團隊操刀的春節限定3款宮廟錢母，包括大甲鎮瀾宮、桃園慈護宮、西螺福興宮，以傳統開運寓意為核心，結合現代美學設計。圖／全家便利商店提供

全家便利商店備受期待的「宮廟開運錢母」今年再升級，邀請旅英設計師詹朴APUJAN設計團隊跨界操刀，傳統宮廟文化與現代美學設計跨界碰撞，活動期間購買指定商品滿199元即可免費獲得，依序於除夕（2月16日）發送大甲鎮瀾宮款、初一（2月17日）發送桃園慈護宮款、初二（2月18日）發送西螺福興宮款，每日早上8點準時開搶，限量送完為止。

針對春節親友歡聚的零食需求，「全家」即日起至3月3日指定飲料、零食任選兩件即可參加抽抽樂，獎項包含兩件66折、77折、88折，幸運兒更有機會抽中「第2件0元」的超殺優惠。

「全家」APP「隨買跨店取」即日起至2月22日推出「春節馬上發」優惠，其中售價8,888元包含Let’s Café特濃／單品咖啡及Let’s Tea等不同商品組合，兌換期限長達至2028年底，購買再額外加贈8,888點Fa點；另有售價888元商組選擇。

因應春節出遊與返鄉車潮，全家便利商店經營之國道服務區與快速道路休息站也全面備戰，即日起至至2月22日春節期間於新營、石碇、蘇澳、三義車亭服務區，當日累積消費滿688元即可兌換Let’s Café或FamiCollection指定飲品等，消費滿1,288元更可參加500元禮物卡抽獎；台61線口湖與新豐休息站亦同步推出單筆消費滿388元贈好禮優惠。

●萊爾富

萊爾富春節禮盒網羅卡通IP、經典台味、百年品牌。圖／萊爾富提供

萊爾富春節不打烊，Hi-Café即日起至2月22日推出超值特惠，大杯美式咖啡2杯66元、大杯拿鐵2杯88元、大杯重乳拿鐵單杯59元。指定春節禮盒即日起至2月22日任2件9折、3件85折優惠。

鮮食便當年節照賣，份量足厚的排骨飯109元、麻辣鴨血豆腐煲79元、懷舊三重埔滷肉飯79元、大橋頭高麗菜飯89元，還有狀元油飯聯名的「麻油雞糯米飯糰」。

●OKmart

OKmart門市即日起至2月22日指定單筆消費滿588元（含）以上，即贈發財米一包，每筆不累送，數量有限，送完為止。圖／OKmart提供

OKmart門市即日起至2月22日指定單筆消費滿588元（含）以上，即贈象徵招財好運的發財米一包，為新春與連假消費增添好運祝福，每筆不累送，贈品數量有限，送完為止。

即日起至3月4日於OKmart門市單筆消費滿128元（含）以上（消費不含菸、代收代售），即可憑購買發票至OK官網登錄發票抽開運黃金豆。

OKCAFE也有限時優惠，2月18日前購買特大杯莊園美式咖啡或拿鐵（含極淬系列）即享同品項買2送1優惠。同一期間於OKmall雲端商城購買特大杯莊園美式咖啡／拿鐵同品項買6送3、買20送12，特大杯極淬莊園美式咖啡／拿鐵買6送3、買20送12，再送888點。

2月18日前購買OKCAFE特大杯莊園美式咖啡或拿鐵（含極淬系列）即享同品項買2送1優惠。圖／OKmart提供

●附註：各家超商詳細活動內容以門市、APP、官方粉絲團公告為準。