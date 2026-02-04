巧莓樂園超浮誇！ 「Meat Up x KINGJUN」限時聯名打造「浮誇草莓季」餐點一次看

人氣餐飲品牌「Meat Up 覓晌」攜手聯名知名插畫家 KINGJUN，把「蠢兔」和「BT」帶到門市跟大家見面，並加上正當季的草莓季，加入巧克力，打造超浮誇的「草莓巧克力餐點」，還有多款週邊在門市限定販賣，粉絲們跟甜點控們記得試試！

從2/1開始，「Meat Up 覓晌」與知名插畫家「KINGJUN」攜手把門市空間變成「KINGJUN 宇宙」，櫥窗貼紙、海報、角色立牌、手拿打卡板等，到首度亮相的BT巨大玩偶，把每個角落變成最佳拍照點，喜愛KINGJUN的朋友記得來打卡，捕捉蠢兔與BT的超萌瞬間！

除了門市空間之外，本次以「巧莓樂園」為主題，將酸甜的新鮮草莓與濃郁巧克力完美結合，推出多款限定餐點：​莓缸係（草莓巧克力魚缸）、草莓巧克力麻糬鬆餅、草莓巧克力 101 塔、麻吉莓莓（草莓麻糬舒芙蕾）、莓力（草莓巧克力巴斯克）、​莓蘇過（草莓提拉米蘇，含酒精）、莓喝就可惜了（草莓巧克力奶昔），無法抗拒草莓和巧克力的甜點控們把握這次「巧莓樂園」開放的時間好好體驗～

要注意的是，這波巧克力與草莓的限定餐點，有些品項是門市限定；而現場也販賣了KINGJUN得限定周邊，同樣有些品項也是每個門市限定，建議到訪前先電話詢間細節，才不會撲空囉！

