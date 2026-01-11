手搖喝到疑似「蟑螂卵」店員否認還捏爆 大茗深夜道歉：該店暫停營業

連鎖手搖飲品牌「大茗本位製茶堂」近日捲入食安爭議。有網友10日晚間在Threads發文指出，於一間飲料店購買飲品時，飲用過程中吸到異物，吐出後發現該物外觀呈紅褐色、長方形，表面帶有紋路且邊緣呈鋸齒狀，上網搜尋後認為外型極似蟑螂卵鞘，隨即聯繫店家處理。

該名網友表示，將異物帶回門市確認時，店員卻堅稱該物為「蕎麥」，更當場以手將異物捏爆，瞬間爆出液體，甚至險些噴濺到身上，讓他相當驚恐與困惑。網友質疑，蕎麥屬實心種子，遭捏碎應呈粉狀，不應出現「爆漿」情形。儘管店家已完成退費並表示可重新製作飲品，但該名消費者直言已不敢再飲用。

貼文曝光後迅速引發熱議，不少網友留言指認該異物「100000%是蟑螂蛋」，也有人批評門市處理方式失當，認為直接捏爆異物的行為極不妥當，加深消費者心理不適與恐慌。