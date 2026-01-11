快訊

碗盤泡在水裡等隔天再清洗省事？專家警告恐讓水槽成細菌溫床

00940是「什麼神仙ETF」台股3萬點還在破發？網苦笑：放下屠刀立地成佛

手搖喝到疑似「蟑螂卵」店員否認還捏爆 大茗深夜道歉：該店暫停營業

聽新聞
0:00 / 0:00

手搖喝到疑似「蟑螂卵」店員否認還捏爆 大茗深夜道歉：該店暫停營業

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
手搖飲連鎖店大茗遭爆食安問題。圖／摘自大茗本位製茶堂臉書粉絲團
手搖飲連鎖店大茗遭爆食安問題。圖／摘自大茗本位製茶堂臉書粉絲團

連鎖手搖飲品牌「大茗本位製茶堂」近日捲入食安爭議。有網友10日晚間在Threads發文指出，於一間飲料店購買飲品時，飲用過程中吸到異物，吐出後發現該物外觀呈紅褐色、長方形，表面帶有紋路且邊緣呈鋸齒狀，上網搜尋後認為外型極似蟑螂卵鞘，隨即聯繫店家處理。

該名網友表示，將異物帶回門市確認時，店員卻堅稱該物為「蕎麥」，更當場以手將異物捏爆，瞬間爆出液體，甚至險些噴濺到身上，讓他相當驚恐與困惑。網友質疑，蕎麥屬實心種子，遭捏碎應呈粉狀，不應出現「爆漿」情形。儘管店家已完成退費並表示可重新製作飲品，但該名消費者直言已不敢再飲用。

貼文曝光後迅速引發熱議，不少網友留言指認該異物「100000%是蟑螂蛋」，也有人批評門市處理方式失當，認為直接捏爆異物的行為極不妥當，加深消費者心理不適與恐慌。

對此，大茗本位製茶堂總公司深夜發布聲明致歉，表示一中店自1月11日起暫停營業，全面進行清潔消毒，並檢視原料、儲放與作業環境，同時配合台中市政府食安單位查驗。總公司也坦言，該門市處置未符合品牌對顧客尊重與食品安全的要求，已啟動內部調查與人員SOP再教育，強調將全面檢討流程，以行動回應外界質疑。

針對食安疑慮，大茗深夜緊急發出公告，一中店自1月11日起暫停營業。圖／摘自大茗本位製茶堂臉書粉絲團
針對食安疑慮，大茗深夜緊急發出公告，一中店自1月11日起暫停營業。圖／摘自大茗本位製茶堂臉書粉絲團

手搖 大茗

延伸閱讀

台南六甲落羽松新裝亮相！紅蕎麥與波斯菊共譜花景搶先看

手搖飲「買一送一」！ 珍煮丹「連3天買1送1」黑糖珍珠鮮奶必搶、CoCo粉角鮮奶茶同步爽喝

食藥署稽查益生菌…有業者貯放180公斤、逾期半年原料 遭裁罰27萬元

外帶餐點有蟑螂！林聰明沙鍋魚頭發聲明：這品種在廚房不常見

相關新聞

星巴克買一送一！連續2天「精選8飲品」半價喝 星冰樂、黑櫻桃系列都點得到

星巴克「指定飲品」買1送1！歡慶免下車點餐服務「DRIVE THRU」門市突破50間，星巴克全店同慶推出「指定飲品好友分享」優惠，一連兩日喝起來。

手搖喝到疑似「蟑螂卵」店員否認還捏爆 大茗深夜道歉：該店暫停營業

連鎖手搖飲品牌「大茗本位製茶堂」近日捲入食安爭議。有網友10日晚間在Threads發文指出，於一間飲料店購買飲品時，飲用...

手搖控開幕免費喝！ 青山連開7店+鶴茶樓2新門市 爽喝「指定飲品」、外送加碼「買1送1」

手搖控開幕免費喝！ 青山連開7店+鶴茶樓2新門市 爽喝「指定飲品」、外送加碼「買1送1」

台北101必吃新冰品！DQ杜拜巧克力開心果暴風雪登場 玩轉盤就加碼送

美國知名冰淇淋品牌Dairy Queen（DQ）無畏寒冬低溫，宣布推出2026年首支重量級新品「杜拜巧克力開心果暴風雪」...

快閃一個月！首爾草莓蛋糕霸主 「KITCHEN205」強勢回歸

草莓盛產季節到來，去年首次快閃即造成排隊與搶購炫風的韓國人氣甜點品牌「KITCHEN205」，將於1月22日至2月22日...

萬波「3款草莓系飲品」、發發×乖乖「草莓煉乳優格」酸甜新登場

隨著時序進入草莓盛產季節，萬波島嶼紅茶自1月9日推出草莓系列商品。首度將米麻糬融入飲品中的「米麻糬草莓歐蕾」，選用草莓融...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。