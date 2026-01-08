奶油控抄筆記！給餡不手軟「巴結奶油」快閃南港 高顏值「爆漿大蒜乳酪麵包、草莓奶油蛋糕」一次買齊

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／Global Mall 環球南港車站粉專
圖／Global Mall 環球南港車站粉專

奶油控愛店+1！待爆新品牌「巴結奶油」快閃南港，不僅吃得到韓國爆紅大蒜麵包，還有草莓奶油、巧克力等甜口味選擇，澱粉腦袋光看就流口水了。

圖／Global Mall 環球南港車站粉專
圖／Global Mall 環球南港車站粉專

爆餡麵包「巴結奶油」即日起至2/28快閃進駐Global Mall南港環球B1，韓國爆紅大蒜麵包升級成多種口味，像是奢華版松露乳酪麵包、明太子乳酪麵包、培根起司麵包、鮪魚乳酪麵包等，原創爆漿原味乳酪麵包更是不容錯過，也有經典無餡可以純粹吃。

圖／Global Mall 環球南港車站粉專
圖／Global Mall 環球南港車站粉專

圖／Global Mall 環球南港車站粉專
圖／Global Mall 環球南港車站粉專

圖／Global Mall 環球南港車站粉專
圖／Global Mall 環球南港車站粉專

除了鹹口味外，鬆軟麵包搭配滿滿奶油與草莓，或擠上巧克力奶油的甜口味同樣擁有高顏值，一口咬下都是滿足；還有滿滿的草莓甜點櫃，甜點控衝就對了。而快閃優惠部分，購買任一口味即可享「經典無餡」加購價60元。有網友嘗鮮評價「乳酪內餡超多，吃的很爽」、「隨手買的被驚豔到 大蒜原味乳酪麵包夭壽好吃」。

圖／Global Mall 環球南港車站粉專
圖／Global Mall 環球南港車站粉專

圖／Global Mall 環球南港車站粉專
圖／Global Mall 環球南港車站粉專

巴結奶油 南港快閃資訊

快閃期間：即日起～2026/2/28

營業時間：11:00-售完為止

地點：Global Mall南港環球B1F（台北市南港區忠孝東路七段371號）

IG：https://www.instagram.com/butterup.tw/

