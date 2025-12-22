星巴克買1送1！今起開喝 每日限時9小時 「半價喝大杯」優惠到明天

星巴克買一送一！耶誕節快樂，星巴克今(22)日起推出大杯買一送一優惠，連續2天、每日限時9小時。

圖／星巴克提供

星巴克迎接聖誕節，12/22、12/23連續兩天之11:00-20:00，推出限時飲品買一送一，活動期間購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料即享優惠，半價開喝！

同樣需注意的是，優惠品項依各門市現貨為準，不包含太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；部分門市不適用，詳情可見官網。

星巴克 耶誕節快樂 好友分享日

活動期間：2025/12/22、12/23 11:00-20:00

優惠內容：購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待

注意事項：每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；其他規則請見官網

圖／星巴克提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」