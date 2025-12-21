包進整個焦糖布丁！高雄人氣甜點店「草莓布丁大福」新登場 「微苦綿密布丁+整顆草莓」開賣掀搶訂
整顆布丁包進大福！高雄人氣甜點店新推出「草莓布丁大福」，霸氣包進整個布丁，還有一顆新鮮草莓點綴，開賣後即掀搶訂風潮。
高雄左營人氣店「凱拉Kayla洋菓子專賣店」最新推出「草莓布丁大福」，耗時3個月研發，把焦香微苦的綿密焦糖布丁包裹進Q彈麻糬裡，搭配完整新鮮草莓，神級新組合一顆滿足。賞味期2天，一盒3入售價200元。
想吃要注意，「草莓布丁大福」建議提前預訂或當日至電預留，開箱高顏值甜點手腳要快。
凱拉Kayla洋菓子專賣店在Google擁有逾800則評論、總分4.6分，網友分享「這一家的點心很令人驚豔；真的非常好吃又新鮮」、「家人生日總是喜歡來凱拉買蛋糕回家慶祝，對於凱拉的蛋糕品質是對的起價格的」。
凱拉Kayla洋菓子專賣店
地址：高雄市左營區明華一路78號1F
營業時間：週二至日11:00-21:00（週一公休；依粉專公告為準）
粉絲專頁：https://www.facebook.com/Kaylacake2017
