快訊

昔IG互相退追 楊丞琳缺席許瑋甯、邱澤世紀婚禮…網揭她真實行程

民生地下道工程5年難收尾 附近商家生意慘腰斬：每天都怕倒店

高層知情仍下令玩命測試？海鯤艦遭爆5次出海缺船錨 海軍：無安全顧慮

聽新聞
0:00 / 0:00

百年齋彌酒造「雪之茅舍」登台！三無釀造純粹美學 引領清酒新浪潮

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
齋彌酒造店社長齋藤浩太郎（左）與星坊酒業總經理須家昌，完成簽約儀式。圖／星坊酒業提供
齋彌酒造店社長齋藤浩太郎（左）與星坊酒業總經理須家昌，完成簽約儀式。圖／星坊酒業提供

以「三無釀造」聞名日本的百年酒藏——齋彌酒造店，其代表品牌「雪之茅舍」正式由星坊酒業取得台灣唯一總代理。為宣告合作啟動，第五代社長齋藤浩太郎特別來台，於「雪之茅舍．星坊總代理發表會」中親自分享酒藏逾百年的歷史、工藝與理念，並帶來多款經典酒款，讓台灣市場首度有機會近距離認識秋田酒的純粹風味。

齋彌酒造創立於 1902 年，位於秋田縣由利本莊市，以「不櫂入、不濾過、不加水」的「三無釀造」方法聞名，被日本酒界視為自然發酵的先驅。釀造所使用的水源來自新山湧出的伏流水，水質柔和潔淨；酒米則由藏人親自栽種秋田代表米種「秋田酒小町」，並嚴選兵庫縣黑田庄特 A 區的「山田錦」作為高規格原料，展現「了解米，才能釀出好酒」的核心哲學。

杜氏高橋藤一強調，釀酒並非人為強勢介入，而是協助微生物展現最佳狀態，這種順應自然的精神，也成就了「雪之茅舍」清冽、深邃且帶有秋田雪國氣息的風味。酒藏始終堅持全程手工釀造，藏人多為當地農家子弟，平均年齡僅約 30 歲，在農閒時投入釀造工作，使技術與精神代代傳承。齋藤社長更表示：「酒會映照釀造者的人格。」這份職人精神讓「雪之茅舍」屢獲國內外鑑評會肯定，在全國新酒鑑評會拿下 20 次金賞，也於全米日本酒歓評會與 IWC 等國際評比大放異彩。

此次由星坊酒業正式代理，象徵「雪之茅舍」在台灣市場邁入新篇章。星坊酒業總經理須家昌表示：「『雪之茅舍』展現日本酒最純粹的一面，不追求華麗，而是讓米與水說話。」他指出，星坊將透過專業品飲活動與文化交流，讓更多台灣消費者感受秋田雪國的自然哲學與極致純粹。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雪之茅舍純米山廢（左），建議零售價990元；奧伝山廢建議零售價420元。圖／星坊酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
雪之茅舍純米山廢（左），建議零售價990元；奧伝山廢建議零售價420元。圖／星坊酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
雪之茅舎大吟釀花朝月夕，香氣清麗優雅，蘋果與白花柔和交織，建議零售價3,900元。圖／星坊酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
雪之茅舎大吟釀花朝月夕，香氣清麗優雅，蘋果與白花柔和交織，建議零售價3,900元。圖／星坊酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
齋彌酒造店社長齋藤浩太郎，親自飛到台灣，參與「雪之茅舍」發表會。圖／星坊酒業提供
齋彌酒造店社長齋藤浩太郎，親自飛到台灣，參與「雪之茅舍」發表會。圖／星坊酒業提供
雪之茅舎純米大吟釀，果香清麗，口感滑順圓潤，建議零售價2,680元。圖／星坊酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
雪之茅舎純米大吟釀，果香清麗，口感滑順圓潤，建議零售價2,680元。圖／星坊酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀

世界盃男籃／首節9次失誤僅拿10分 中華隊半場23分落後日本 

影／陸禁日旅遊10天後！北海道照樣擠爆 店家嗨喊「很多台灣人」

赴日要留意！日本流感疫情續發燒 專家揭「病毒加速擴散」可能原因

MLB／山本由伸與村上宗隆「吃壽司」 網：日本是道奇農場

相關新聞

「全家」Let’s Tea推「智能膠囊茶機」！現煮精品茶8款新品千店開賣　原茶、奶茶同系列限時買1送1

看準消費者對高品質、低負擔的茶飲需求，全家便利商店旗下茶飲品牌Let’s Tea攜手深耕在地35年製茶龍頭桔揚集團，歷時...

12月耶誕甜點必追！ Mister Donut「爆餡波波隆尼」買6送2　Krispy Kreme × Peanuts「史努比甜甜圈」超萌聯名

12月耶誕節甜點必追！ Mister Donut「爆餡波波隆尼」6送2　Krispy Kreme × Peanuts「史努比甜甜圈」超萌聯名開賣

「尼克、茱蒂飲料杯套」超可愛！哈根達斯「動物方城市」限量冰品上桌

隨著迪士尼人氣動畫《動物方城市2》即將上映，哈根達斯（Häagen-Dazs）特別以電影為靈感，推出限定冰品「尼克．可可...

先喝道買1送1！冬季「太妃厚奶霜系列」開賣 經典不敗「3款茶底+椪糖脆脆」半價開喝

先喝道買一送一！古典玫瑰園集團旗下「先喝道」新品開賣推買1送1，主打「太妃厚奶霜+...

中壢隱藏版「499甜點吃到飽」！ 每日3場、2小時享用20款法式點心 「傑利鼠起司、冒煙小籠包」超美浮誇捨不得吃

每日三場、爽吃2小時，甜點控衝了！ 桃園中壢竟然出現少見的「甜點吃到飽」，每日三場限定，499元就能整櫃甜點點到爽，而且不是排隊搶、不限時塞甜點的那種，每回只接待一組客人，兩小時完全不被打擾的專屬甜點時光！

TWICE十週年高雄開唱倒數！翰林茶館推「星光藍珍奶」全台應援「免費喝兩天」

韓國人氣女團 TWICE 出道十週年旋風席捲台灣，即將於 11 月 22、23 日首度站上高雄世運主場館開唱，帶來年度最受期待的夢幻演出。為迎接海內外湧入的 ONCE 粉絲，全台餐飲業也紛紛祭出限定應援美食，其中以翰林茶館推出的「星光藍珍珠奶茶」備受矚目，用一杯象徵應援色的夢幻藍調飲品陪伴粉絲迎接盛事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。