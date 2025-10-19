聽新聞
BLACKPINK吃鳳梨酥、喝50嵐超可愛！女星帶老公朝聖

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
吳申梅開心分享看BLACKPINK演唱會。圖／摘自IG
吳申梅開心分享看BLACKPINK演唱會。圖／摘自IG

韓夯團BLACKPINK昨（18）日起一連兩天在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，這也是她們此次巡演「DEADLINE」的亞洲第一站，為了迎接她們到來，高雄變成「粉色港都」，6大地標愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站都披著粉色燈光，連紅綠燈都變成粉色寫著「BE BLINK,BE SAFE !」，連管制封鎖線也改用粉色。

昨演唱會原訂6點半開始，不過延遲到了6點52分燈光才暗，4位團員Lisa、Jisoo、Jennie、Rosé帶著神曲「Kill This Love」從升降台現身，猶如4位女神降臨，現場5萬觀眾尖叫聲震耳欲聾；她們用中文高喊：「高雄！」隨後煙火齊發，炸翻港都夜空，一瞬間成粉色世界。

BLACKPINK夯曲「Pink Venom」、「How You Like That」連發，Lisa高喊：「What’s Up高雄！」Rosé用中文說：「你好我的名字是Rosé！」Jennie、Lisa、Jisoo則用英文打招呼，Rosé還加碼說：「高雄好ㄅ一ㄤˋ！」台下尖叫聲不斷，也有粉絲笑說，雖然Rosé說的是「死語」，但非常有誠意，直呼她太可愛了。

演唱會上也播放她們上台前的花絮，Rosé上場前躲在舞台下方的鐵架，一邊搭著移動車一邊大嗑鳳梨酥、喝五十嵐，非常接地氣，粉絲直呼：「超級台！好可愛！」

BLACKPINK的魅力也吸引許多藝人朝聖，歌手吳申梅就和老公坐在相當前排的位置看女神們，她也開心在IG上分享，滿足的表情看得出沈浸在追星中。

吳申梅。圖／摘自IG
吳申梅。圖／摘自IG
吳申梅開心看演唱會。圖／摘自IG
吳申梅開心看演唱會。圖／摘自IG
吳申梅和老公開心看BLACKPINK演唱會。圖／摘自IG
吳申梅和老公開心看BLACKPINK演唱會。圖／摘自IG

