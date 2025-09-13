台版可麗露！ 爆紅「奶油烤年糕」10大人氣店家一次看

近期橫掃MZ世代年輕族群的神級小點心，就是2025年初從小紅書掀起熱潮的「奶油烤年糕」！

來自中國的「黃油年糕」傳到台灣改良，外皮在烤箱高溫下焦香微脆，裡頭卻是軟嫩拉絲的糯米年糕，搭上濃郁的奶油香，吃起來既有街頭小吃的親切感，又帶著高級甜點般的驚喜，被譽為「台版可麗露」。瘋狂洗版社群平台IG、Threads，成為下午茶的夢幻級必備心頭好，你是不是也忍不住想咬一口了呢？

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出最熱門的十大推出奶油烤年糕的烘焙麵包店，你也跟上這股甜蜜旋風了嗎？快去買來嚐鮮享受、拍照打卡吧！

No.10 法蘭司烘焙

Butter烤年糕：門市原味單顆20元、3入50元；【週一、三、五】咖啡珍珠口味單顆25元，6顆125元／官網原味2入50元

讓忙碌日子多點療癒、多點甜！法蘭司烘焙創辦人夫妻為了與女兒團聚的心願，開了麵包店努力打拚，堅持用好食材打造暖心甜點，2007年獨創「維也納牛奶麵包」成為網購熱門店家，也如願全家生活在一起。這次跟上潮流，研發出新品「Butter烤年糕」，選用屏東在地優質糯米粉，搭配法國AOP發酵奶油，黃金比例調和，天然純粹、不靠添加物，就能吃出綿密與濃厚。

冷凍保存、輕鬆加熱，即可享受如同現烤般的酥香！可宅配到府，依照店家提供的方法復熱，作為午後配茶、小孩放學的驚喜點心都很適合。門市還有推出咖啡珍珠口味，不過也有店員說明，適逢中秋期間可能調整。網友推薦，「冷熱的風味都不一樣；外皮有可麗露的口感，但內餡卻有年糕的Q」、「最愛微波了，方便又好吃」。

No.9 奧瑪烘焙

脆皮奶油年糕：門市原味4入80元；開心果口味108元／官網原味3盒組（4入，共12顆）299元；開心果口味399元

奧瑪烘焙全新推出的脆皮奶油年糕，以特製麻糬麵糰結合法國無水發酵奶油與海藻糖，用心打造出外酥內Q、香氣濃郁的全新口感。一口咬下，外層酥脆、內裡Q彈，甜度恰到好處，吃過的人都直呼療癒到不行，「外酥內Q，越嚼越香」、「有種台式可麗露的感覺，好好吃」。

如果買回家沒有馬上吃，只要用烤箱或氣炸鍋180℃烘烤3～5分鐘，放涼後酥香與Q勁完美平衡，簡單加熱就能還原剛出爐的美味，讓人一顆接一顆停不下來。目前高雄五間門市、LINE禮物商城同步販售，宅配限定組合也能在官網入手。

No.8 武松殿

奶油年糕4入95元

武松殿推出的「奶油年糕」門市限定，有現場貼心試吃！可愛的栗子造型，外皮烘得金黃酥脆，裡頭卻是香Q軟綿的年糕口感，咬下去層次分明、甜而不膩好療癒。

每天新鮮現烤出爐，無論是逛街逛累了、看電影前，或只是想找份輕鬆的小點心，都是最剛好的選擇。目前在夢時代、高雄裕誠、巨蛋，台中中友、台北大安、新光A11以及板橋環球門市有販售，還有店員透露，南西快閃店也能買到喔！

網友評價表示，「已經烤到像餅乾的程度，口味是鹹的，重點是還有椰子粉的味道」、「外層酥脆，裡面是濃郁的奶油香，而且是紮實綿密、前所未見」。

No.7 吉爾斯手作烘焙

黃油年糕單顆25元

台中吉爾斯手作烘焙的「黃油年糕」除了經典原味，還推出巧克力、紅茶蔓越莓、抹茶紅豆、芝麻、香蔥等口味，隨心挑選。

每天現烤出爐，外層酥脆、內裡軟Q，濃郁奶香一口就抓住味蕾，曾推限時買二送一優惠活動、口味自由搭配，完全滿足小確幸！北屯東山店、豐原豐東店都有販售，顧客吃了大讚，「奶油烤年糕好好吃耶！！知道前陣子開始很紅，一直還沒吃過，第一次吃好愛」、「黃油年糕外層微酥有奶油香氣，內餡QQ的，不會到很死甜，整體稍油一點，但蠻好吃的」。

不過，店家向《網路溫度計DailyView》記者表示，目前師傅為了準備中秋節活動，9/3後停售黃油年糕，可能要等中秋後才有回歸的機會。

No.6 吳寶春麥方店

奶油烤年糕單顆28元

征服脆友的奶油烤年糕，吳寶春也買得到！以初夏的微甜心情迎接「栗子型烤年糕」，這款小巧可愛的點心外型宛如栗子，咬下去卻是奶香交織的驚喜。

嚴選日本前原製粉櫻印白玉粉，賦予年糕獨特的Q彈靈魂，加入比利時安格拉發酵有鹽奶油、紐西蘭脫脂奶粉與台灣鮮奶，堆疊出細緻的香氣與口感層次。熱熱吃，表皮金黃酥脆、內裡軟糯香濃；冰冰吃，清爽軟Q、帶點童年般的單純甜味，兩種吃法各有風情，讓人一試就難忘。

吃過的人推薦，「最近很流行的奶油烤年糕，外酥內軟甜度適中」、「外脆內Q好吃！外皮很酥脆有焦香味，越嚼越香，內裡是很Q像麻糬一樣～網友推薦的有道理！可買」；門市推會員滿4送1活動，數量有限，錯過真的會捶心肝！

No.5 康久菓子工坊

奶油烤年糕8入160元

為這個季節添上柔軟的療癒氣息，那就要來一顆康久菓子工坊的奶油烤年糕！外層金黃酥香，內裡軟Q帶著淡淡糯米香，一口咬下，奶油的醇厚在舌尖綻放，午後搭配一杯茶，愜意而放鬆；夜裡再細細回味，更添一份溫暖。

顧客評論，「酥脆好吃，年糕軟嫩」、「鹽可頌還有奶油烤年糕好吃！外皮有點脆脆的，裡面QQ的口感和味道都很讚，當天吃比較不會那麼油」。店家表示，簡單回烤即可重現出爐口感，宅配到家同樣輕鬆享受！食用前先解凍至常溫，將烤箱預熱至180度，回烤5分鐘；或是用氣炸鍋180度加熱5分鐘即可。

許多網友也推薦康久菓子工坊的鹽之花與肉鬆小貝，「剛出爐可頌口感紮實Q彈，讓我一口驚艷到，值得回訪」、「買了一、二十間價格25-75元的鹽可頌都吃不到他們家類似的口感」、「肉鬆小貝口感內餡鬆軟濕潤，搭配酥脆肉鬆兼具鹹甜滋味，超好吃」。

No.4 旅禾烘焙

黃油年糕：原味單顆30元，6入180元；黑糖口味單顆40元，6入190元

旅禾烘焙將話題滿滿的黃油年糕再進化，推出加入黑糖麻糬的限定版！當鹹香奶油與黑糖甜韻交織，迸發出迷人層次，咬下去外酥脆、內彈牙，每一口都帶著濃郁香氣，甜而不膩、越吃越上癮。有網友在Threads上發文推薦，並附上自己吃過的奶油年糕評比心得，「整體排名：聖瑪莉＞旅禾＞85度C＞吳寶春；純口味：旅禾＞冷凍過的85度C＝聖瑪莉＞常溫85度C＞吳寶春」，吸引超過2千按讚數、近3千則分享。

這款升級版的年糕，於南港LaLaport、台中審計新村與進化門市限量登場，療癒外型搭配獨特風味，不管是下午茶獨享、聚會或與親友分享，都能為生活增添一份甜蜜的幸福感。

No.3 聯翔餅店

奶油烤年糕5入100元

創立於1986年的台中聯翔餅店，從喜餅起家一路拓展至各式糕點。將經典年糕升級為療癒系的栗子造型奶油烤年糕，金黃表皮經慢火細烤，散發淡淡焦香，內餡軟糯口感伴隨奶油香氣在舌尖綻放，越嚼越有層次；目前在台北僅有喜餅部，要到台中的門市才買得到喔！

嚴選比利時富比威奶油與Millac藍米勒動物性鮮奶油，乳香濃郁卻不膩口，每一口都像幸福的爆擊。網友推薦，「裡面真的是年糕耶，還不錯吃！蠻特別的」、「長得實在是太可愛，直接把架上三盒買回家，吃起來超神奇！裡面真的很Q，而且冰過不會硬掉，很像Q版的可麗露」。

No.2 聖瑪莉

脆皮烤年糕：門市原味5入110元；乳酪、香菜口味5入120元／官網原味15入330元；乳酪、香菜口味15入360元

聖瑪莉的脆皮烤年糕一上市就掀起熱潮，銷量已突破百萬顆！以糯米粉搭配香濃奶油，經高溫烘烤後外層焦香酥脆，內裡則保有軟Q濕潤的年糕口感，切面微微像可麗露，小巧一口剛剛好，無論熱熱吃外酥內軟，或冷凍退冰後享受Q彈咀嚼感，都讓人難以抗拒。

除了經典款之外，還驚喜推出「乳酪烤年糕」與「香菜烤年糕」，前者鹹香濃郁，後者挑戰味蕾新境界，讓喜歡嚐鮮的饕客躍躍欲試！目前不僅在全麵包門市天天新鮮出爐，也能透過官網預購冷凍大包裝。但提醒您，伴手禮專門店的北車店、西門1店、西門2店沒有販售烤年糕。

許多甜點老饕大方分享，「脆皮烤年糕，非常好吃！服務人員也很親切，給個讚」、「拿回家微波20秒後，依然酥酥脆脆」、「口感上偏甜，但年糕蠻好吃」、「好好吃喔！果然值得來買」。特別提醒，由於每日現烤數量有限，建議先電話預訂，才不會到場撲空喔！

No.1 85度C

奶油烤年糕4入69元；冰心奶油烤年糕4入89元

85度C的奶油烤年糕，似拳頭般大小的栗子造型，外層金黃酥脆，一口咬下，卡士達內層立刻釋放濃郁奶油香，每日限量供應，搶手程度超誇張，出發前先看看全台販售門市地圖。官方建議回烤秘訣：烤箱或氣炸鍋160℃加熱2～3分鐘，出爐後靜置3至5分鐘，外酥內糯完美再現。評論提到，「還真的不錯吃⋯有點像可麗露」、「真的好多家都在做喔！這是什麼流量密碼？！在脆上每天都是看到人家分享85度C跟聖瑪莉的烤年糕」

8月加碼推出全新夏日限定「冰心奶油烤年糕」，酥脆外皮結合冰涼卡士達灌心，推薦冷藏食用，成為夏日小確幸，網友讚賞，「冷凍後更讚，外皮會更脆超級好吃」、「一口咬下去裡面是冰冰涼涼的口感，裡面包滿卡士達內餡香甜可口，Q彈綿密，比原本的奶油烤年糕還要更好吃」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年01月01日至2025年08月26日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

