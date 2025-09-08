一之軒「知初」蔬食餐廳 倡議健康永續新思維 中秋「植光伴明月」系列禮盒登場

成立45年的台灣烘焙大廠一之軒，近年來積極推廣蔬食飲食，隨著國人健康意識抬頭，飲食習慣從以前的高鹽高油到現在的低鈉少油，都顯見健康飲食的重要，一之軒身為國內烘焙老牌廠商，也同步與時具進，逐步將門市銷售的商品從葷轉素，倡議健康飲食新思維。

一之軒創辦人廖明堅總經理(中)表示，隨著國人健康意識抬頭，飲食習慣從以前的高鹽高油到現在的低鈉少油，再再都顯見健康飲食的重要。一之軒/提供

創辦人廖明堅指出，為了推廣蔬食飲食，2023年一之軒推出「知初」植物系永續廚房，除了希望消費大眾能夠更健康飲食外，也希望透過蔬食飲食，倡議人與環境的和諧與永續，唯有我們人類與身處的環境都能共好，這個世界才能更加美麗與美好。

因應即將到來的中秋佳節，一之軒推出2025年中秋主題『永續植光伴明月』系列禮盒，該禮盒以全植物基烘焙取代傳統高油、高膽固醇配方，從味蕾到環境，全面守護收禮者與地球的幸福。今年主打的「黃金酥」，外層薄脆、內餡綿密，嚴選花蓮瑞穗南瓜與屏東萬丹紅豆，搭配天然黑鹽，手工層層酥香，相較傳統蛋黃酥還能降低碳排70％。另有「芋泥香鬆酥」，選用大甲檳榔心芋與素香鬆，鹹甜交織、千層口感令人回味。經典小綠豆凸則綿密鬆軟、入口即化。

今年主打的「黃金酥」，外層薄脆、內餡綿密，嚴選花蓮瑞穗南瓜與屏東萬丹紅豆，搭配天然黑鹽，手工層層酥香，相較傳統蛋黃酥還能降低碳排70％。一之軒/提供

一之軒運用創新的純植物烘焙技術，自2019年至今，已為地球減碳超過1000公噸，真正落實ESG永續理念。同時，一之軒也是目前台灣提供最完整素食品項伴手禮的品牌，讓消費者能在一年四季、各種節慶都找到適合健康飲食與永續精神的美味選擇。

一之軒以「健康、永續、環保、文明」為核心價值，連續五年獲得幸福企業殊榮，公司自有中央工廠，通過HACCP與ISO22000認證，多年來透過植物基烘焙與永續包裝，累積減碳超過1000公噸，期盼未來可以持續與更多的多家大型企業及機構合作，落實一之軒倡議自然與永續的決心。