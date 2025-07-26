快訊

不只趙少康亮票！截至中午全國投票共36件違規

中南部明起7天容易下雨 粉專：要有「下到生菇」心理準備

中職／兄弟再簽約2洋投！ 新聞稿已開示「一軍規畫無德保拉」

聽新聞
0:00 / 0:00

沒排3小時根本買不到！阿Ken甜甜圈爆紅「竟還沒回本」

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
阿Ken和阿緯昨天為甜甜圈快閃店站台。圖／摘自臉書
阿Ken和阿緯昨天為甜甜圈快閃店站台。圖／摘自臉書

藝人阿Ken砸下百萬元自創甜甜圈品牌「GooDonut」，進軍甜點市場掀起排隊熱潮，北車店天天大排長龍。他昨在台北信義區DREAM PLAZA展開為期三天的快閃店活動，首日登場即吸引大量人潮，原訂下午2點開放登記的甜甜圈，上午11點開放排隊後不到1小時就全數完售，限量100份瞬間搶購一空。

阿Ken昨與好友阿緯擔任一日店長，現場吸引大批粉絲跟他們合照。阿Ken坦言開店至今約4、5個月，壓力大到經常失眠，還自曝昨晚為備貨忙到深夜12點。他苦笑表示雖然甜甜圈人氣旺、詢問度高，但每日產量已達上限，「即便有更多客人，我們也沒辦法多賺，因為真的做不了那麼多」。

雖然北車店天天供不應求，排隊至少3小時起跳，但阿Ken坦承目前仍未回本，也尚未結算月營收細項，現階段以維持品質為優先。而昨天快閃店開幕後有民眾回報甜甜圈店沒人排隊，其實也只是大家登記完畢後離開現場而已。

阿緯則笑虧他壓力大是因為「一個人睡太久」，建議他趕快找個伴，更拋出「要先有個漂亮老闆娘」的妙招解壓，阿Ken聽後苦笑求介紹，順勢開出條件「漂亮、最好有資金的」。此外，阿緯也稱讚阿Ken親力親為，是非常棒的老闆。

現在雖然已有多間商場主動邀約展店，阿Ken表示目前仍無擴店計畫，希望穩紮穩打打好品牌基礎，再考慮未來發展。

至於被威廉逃兵害慘的棒棒堂合體計劃，阿緯表示成員們一直都還是保持聯絡，不過關於合體規劃仍是未知數，如果有新進度會和大家分享。

延伸閱讀

影／棒棒堂小煜為中職開球 富邦與味全投手均壓制打擊

威廉閃兵…棒棒堂全面停擺！王子親發聲洩合體進度

逃兵主角不只藝人！王大陸閃兵案起訴 名單驚見知名演員、台大醫生

王大陸捲逃兵役爆風波「28人遭起訴」　威廉經紀人震驚發聲

相關新聞

手搖新開幕買一送一！青山「免費喝＋73折」、UG「買1送1」開炸　台中、新北同步開喝

手搖控快衝！青山「免費喝＋73折」、UG買1送1開炸　台中、板橋同步開喝

不只得正、可不可！「清心福全」也撐不住了　7／26起「52款飲品」每杯貴5元

「清心福全」撐不住了！ 7／26起「52款飲品」每杯貴5元 招牌隱藏版、鮮奶茶全在內

夏日果香手搖飲！ 初韻「爆餡舒芙蕾+奶蓋輕乳」買1送1 大苑子葡萄季、微堂麝香果茶限定登場

夏日果香手搖飲！ 大苑子爆餡舒芙蕾+奶蓋輕乳買1送1 大苑子葡萄季、微堂麝香茶香限定登場

50嵐、迷客夏都停賣！手搖飲「可可系列」悄悄下架 內行人曝：成本飆漲太兇撐不住了

50嵐、迷客夏都停賣！手搖飲「可可系列」悄悄消失 業者曝：原料飆漲快變成奢侈品

RO仙境玩家召集令！萊爾富限時推買樂法職人奶茶「抽虛寶鑽石、金幣」

萊爾富樂法系列飲品與《Ragnarok Crush》攜手合作，即日起至8月12日於全台萊爾富門市購買任一瓶...

挺香菜到底！小熊菓子「香菜台式馬卡龍」轟動甜點界 「濃郁香菜+獨特尾韻」超獵奇 台北快閃也買得到

香菜派暴動！人氣烘焙「小熊菓子」創意無極限，最新推出「香菜台式馬卡龍」轟動甜點界，有網友光看到照片就直呼「感覺已經聞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。