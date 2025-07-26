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沒排3小時根本買不到！阿Ken甜甜圈爆紅「竟還沒回本」
藝人阿Ken砸下百萬元自創甜甜圈品牌「GooDonut」，進軍甜點市場掀起排隊熱潮，北車店天天大排長龍。他昨在台北信義區DREAM PLAZA展開為期三天的快閃店活動，首日登場即吸引大量人潮，原訂下午2點開放登記的甜甜圈，上午11點開放排隊後不到1小時就全數完售，限量100份瞬間搶購一空。
阿Ken昨與好友阿緯擔任一日店長，現場吸引大批粉絲跟他們合照。阿Ken坦言開店至今約4、5個月，壓力大到經常失眠，還自曝昨晚為備貨忙到深夜12點。他苦笑表示雖然甜甜圈人氣旺、詢問度高，但每日產量已達上限，「即便有更多客人，我們也沒辦法多賺，因為真的做不了那麼多」。
雖然北車店天天供不應求，排隊至少3小時起跳，但阿Ken坦承目前仍未回本，也尚未結算月營收細項，現階段以維持品質為優先。而昨天快閃店開幕後有民眾回報甜甜圈店沒人排隊，其實也只是大家登記完畢後離開現場而已。
阿緯則笑虧他壓力大是因為「一個人睡太久」，建議他趕快找個伴，更拋出「要先有個漂亮老闆娘」的妙招解壓，阿Ken聽後苦笑求介紹，順勢開出條件「漂亮、最好有資金的」。此外，阿緯也稱讚阿Ken親力親為，是非常棒的老闆。
現在雖然已有多間商場主動邀約展店，阿Ken表示目前仍無擴店計畫，希望穩紮穩打打好品牌基礎，再考慮未來發展。
至於被威廉逃兵害慘的棒棒堂合體計劃，阿緯表示成員們一直都還是保持聯絡，不過關於合體規劃仍是未知數，如果有新進度會和大家分享。
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