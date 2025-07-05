夏日需要清涼！2025超人氣TOP 10「桶裝冰淇淋」 一整桶吃個過癮

夏日最快樂的必備儀式！

這個夏天你是不是已經熱到快融化了呢？這時候來上幾口冰淇淋，就能讓身心靈瞬間降溫，不過每次打開冰箱就發現冰品被吃光光，還沒降下來的體溫又瞬間飆升，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點人氣最高的「桶裝冰淇淋品牌TOP 10」，用大份量的冰品塞滿冷凍庫，不論是和親朋好友一同開趴享用，還是想一個人抱著一整桶吃個過癮，都是夏日最棒的小確幸，快開啟這場消暑的冰淇淋派對吧！

示意圖／ChatGPT

NO.10 31冰淇淋

翻攝FB／31冰淇淋

示意圖／ChatGPT翻攝FB／31冰淇淋

有著顯眼粉色招牌的Baskin Robbins 31又稱31冰淇淋，1945年創立於美國加州，以隨時都能提供31種冰淇淋口味而著稱，將「一個月31天，天天吃不重複的31種口味」作為品牌理念，為全球最大的連鎖冰淇淋專賣店之一，在超過50個國家擁有近8,000家分店，開發的冰淇淋口味超過一千種，31冰淇淋也非常擅長與時事或其他產業結合的行銷手法，推出繽紛、鮮豔的冰淇淋顏色和限時的趣味口味吸引顧客，深受年輕族群與親子客群喜愛。

31冰淇淋推出的巨無霸外帶桶受到眾多消費者的喜愛，可盛裝約1,200公克冰淇淋，相當於11球單球的份量，和家人共享或是一個人獨佔都非常滿足，網友們紛紛表示，「耶～終於有了」、「我可以吃一整桶虹彩雪酪」、「一個人抱著吃超爽」。

NO.9 meiji 明治

meiji明治應該是大家都很熟悉的日本食品品牌吧？身為百年知名大廠，只要看見熟悉的紅字白底LOGO就讓人覺得非常安心，明治自1924年開始販售冰淇淋，口味經典又多元，強調採用北海道乳製品、品質穩定，富含濃郁的純正乳香，有著入口即化的綿密感，長年來高居日本最暢銷的冰淇淋之一。

其中「ESSEL超級杯」系列自推出以來便深受消費者喜愛，該系列以大容量、濃郁風味和滑順口感為特色，家庭號桶裝分為2公升及4公升，可任選九種口味，大容量的設計不僅能滿足不同口味的偏好需求，也是家庭聚餐、朋友聚會的最佳選擇，買過的人都說「收到冰淇淋時，有被嚇到，太大盒了，但是滿滿的開心」、「已多次購買，好吃又實惠」、「明治的冰淇淋真的很好吃」。

NO.8 Niseko

翻攝FB／Niseko乳雪糕

翻攝FB／Niseko乳雪糕

Niseko（新雪口）是一個源自日本北海道的冰淇淋品牌，致力於將北海道的純淨乳源與多樣化的食材結合，打造出層次分明、口感細膩的冰品，品牌名稱「Niseko」取自北海道著名的滑雪勝地新雪谷，象徵著冰淇淋如粉雪般的綿密質地與純粹風味。

Niseko最大的特色就是選用北海道十勝地區的乳源，確保冰品具有濃郁的奶香與滑順的口感，推出的芒果優格、紅茶奶蓋、葡萄乾奶油餅乾等口味創新又豐富，其中最熱銷品項為「一公升家庭號冰淇淋」，以方形盒盛裝，方便存放與分享，搭配優雅輕奢包裝設計，更加提升整體享用品味。

NO.7 小美冰淇淋

翻攝官網／小美冰淇淋

台灣人從小吃到大的冰淇淋非小美莫屬！小美冰淇淋是台灣歷史最悠久的本土冰品品牌之一，推出台灣第一支本土冰淇淋產品，這支香草冰淇淋迅速風靡全台，廣告歌「小美冰淇淋，小美冰淇淋，營養豐富味道好」成為經典旋律，深入人心。1970年代，小美冰淇淋的市佔率曾高達87%，躋身台灣百大企業之列，並陸續推出紅豆粉粿冰棒、黑糖珍奶雪糕、珍珠抹茶雪糕等人氣冰品，造成市場轟動，2007年由樺美食品接手經營，長年來深受老人與小孩的喜愛，受眾年齡層之廣泛。

小美的家庭號桶裝冰淇淋提供多種容量與口味選擇，適合家庭聚會或朋友共享，不僅口感綿密香甜，滋味也相當濃郁，是最經典不敗的口味，老顧客都表示，「果然還是小美最對味」、「吃了這麼多年還是不會膩」、「品質一直很穩定」。

NO.6 Häagen-Dazs 哈根達斯

翻攝／Häagen-Dazs FB

翻攝FB／Häagen-Dazs

提到冰淇淋天花板，就一定會想到最頂級的冰品品牌—哈根達斯。源自於美國的高端冰淇淋品牌，創始人魯本‧馬特斯秉持著生產出世界上絕無僅有的冰淇淋為理念，讓品嚐冰淇淋是種不凡的享受，講究每個環節，以其對品質的堅持而聞名，採用100%鮮奶油、新鮮牛奶、砂糖和雞蛋等頂級原料，製作出濃郁絲滑的冰淇淋，帶給消費者極致的味覺享受。

2024年推出了「家庭號夸脫」，每桶容量達946毫升，大約是「迷你杯」尺寸的9.5倍，一次可以選擇4種口味，無論甜的還是酸的都能混搭，讓你在家也能體驗挖冰淇淋的樂趣！

NO.5 WA!COOKIES

翻攝FB／WA!COOKIES

翻攝FB／WA!COOKIES

由知名美食YouTuber古娃娃所創立的WA!COOKIES，秉持著「實踐好吃的各種可能」為品牌信念，研發的產品總是多樣又獨特，不僅創下亮眼的銷售成績，每每推出雪糕新品都能掀起一波波的搶購潮。

今年推出的桶裝冰淇淋，還原了旗下人氣最高的雪糕口味「鐵觀音濃奶蓋」、「百香金萱茶」，將獨有的濃郁茶口味與增量的招牌起司奶蓋製成香濃的冰淇淋，茶香、奶香結合的恰到好處，完全不甜也不膩，忠實顧客都讚道，「茶味香濃，好吃推推」、「一桶99元，這個價錢是認真的嗎，也太划算」、「耶~可以挖著吃了」。

NO.4 義美

翻攝FB／義美食品

翻攝FB／義美食品

義美食品創立於1934年，為台灣本土老字號的食品品牌，以「真材實料、品質至上」為核心理念，致力於提供安全、美味的食品，強調將傳統食品現代化，融入本土口味，其產品如小泡芙、厚奶茶、鳳梨冰棒等，深受各年齡層消費者喜愛，成為許多台灣人共同的味覺記憶。

旗下的冰品系列結合了傳統風味與創新口感，不僅有紅豆牛奶、花生牛奶、紅豆粉粿等經典口味，更推出了家庭號桶裝冰淇淋，每桶約為1公升，適合家庭聚會共享，濃郁美味的口感與實惠的價格廣受民眾歡迎。

NO.3 杜老爺

翻攝／杜老爺 官網

翻攝官網／杜老爺

杜老爺（Duroyal）為台灣冰品市場的先驅品牌，自上市以來便受到男女老少的喜愛，品牌秉持「堅持與創新」的精神，致力於提供高品質且多樣化的冰品選擇，嚴選澳洲與紐西蘭的新鮮奶粉，製作出綿密不膩口的冰淇淋，熱門冰品曠世奇派雪糕、、甜筒冰淇淋、麻糬冰淇淋都成為了台灣冰淇淋的代表。

除此之外，杜老爺更推出特級1L、3L、3G冰淇淋等大容量的桶裝冰淇淋，搭配多種冰淇淋點心組合，最大號的規格可以裝下約100球的冰淇淋，讓夏日歡樂加倍，網友紛紛讚道「在家當自助餐吧狂挖」、「杜老爺是每個人的童年回憶」、「和朋友邊聊邊吃就不小心嗑完了」。

NO.2 酷聖石冰淇淋

翻攝FB／酷聖石冰淇淋

翻攝FB／酷聖石冰淇淋

小時候去百貨公司都吵著爸媽買的COLD STONE，絕對是每個人心中的夢中情冰了！COLD STONE（酷聖石冰淇淋）是由一對美國夫婦於1988年創立，他們致力於製作高品質、口感綿密的冰淇淋，並創新地在冰凍的花崗石板上拌入各式配料，打造出獨一無二的冰淇淋體驗。

酷聖石於2007年進入台灣市場，品牌強調「Make People Happy」的企業精神，店員在拌冰過程中會歡唱表演，營造歡樂的消費氛圍，也開創了店家現場製冰的風潮，每個客人都能自由選擇冰淇淋基底、配料、醬料，或是加購脆餅，組成超過1,200萬種客製化組合，店員在零下9°C的冰凍花崗岩石板上現拌各種配料，讓冰淇淋的口感更加綿密、順滑。酷聖石販售的杯裝分量從28克到最大的950毫升都有，其中「OURS 歡樂桶」可選擇多達24種口味，非常適合與親朋好友共享，「一定是買950ml」、「好邪惡！」「一定要吃爆啊」。

NO.1 阿奇儂

翻攝官網／阿奇儂

阿奇儂為台灣知名的冰品品牌，堅持「匠心品質、創新時尚」的理念，致力於製作高品質的冰品，自1992年以來專注於巧克力包覆雪糕的生產，產品涵蓋雪糕、冰沙、甜筒餅、小雪球等多種品項，並以創新的路邊推車銷售模式迅速打開知名度，更持續投入自動化設備與歐洲製冰技術，提升產品的製造與冷鏈物流品質，成為台灣冰品市場中的佼佼者。

阿奇儂長年來推出多款話題性冰品，像是有仿真炸雞腿造型的PARFAIT冰雞淋，以法式布蕾風味冰淇淋為基底的藏心布蕾雪糕，或是可以透過微波加熱的惹火冰沙系列，每一款都能刷新大眾對冰品的印象。其中一公升的家庭號桶裝冰淇淋深受消費者的喜愛，提供香草、瑞士巧克力、芋頭和芒果四種口味，另外也和初鹿農場合作推出香濃的草莓牛奶及巧克力牛奶口味，讓全家都能享受到療癒滋味，一桶搞定大人小孩！

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年7月1日至2025年6月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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