星巴克買一送一要來了！ 星巴克歲末Holiday第二波活動，自12月2日起推出兩款冬季限定飲品，人氣Bearista熊也換上羽絨新裝，12月4日還有耶誕購物派對，全品項享85折，消費滿500元送好友分享券等好康！

星巴克12/2推2款冬日飲品！香烤蘋果那堤150元起

星巴克自12月2日推出熟客期待的「香烤蘋果那堤」回歸，以義式濃縮咖啡搭配牛奶，加入香料蘋果風味，表層再覆上鮮奶油、烘烤蘋果醬及糖漬蘋果碎粒，將咖啡香氣與蘋果甜香結合。售價為中杯150元、大杯165元、特大杯180元，蘋果糖粒限量供應，實際依各門市庫存為準。

圖／星巴克提供

另一款「草莓蜜桃茶」以無咖啡因蜜樹茶為基底，加入蜜桃果乾、草莓醬及草莓果乾，呈現草莓與蜜桃交織的果香。售價為中杯135元、大杯150元、特大杯165元，貼心鎖定不喝咖啡的消費者們。

此外，Holiday系列經典飲品「太妃核果風味那堤」也持續登場，品牌大使周杰倫再度與這款冬季人氣飲品合作，以太妃糖甜香、核果風味搭配咖啡與牛奶，呈現熟悉的歲末風味。

圖／星巴克提供

Bearista換羽絨新裝！GIANT熊4780元、MINI熊680元

圖／星巴克提供

星巴克人氣Bearista熊推出冬日羽絨造型，分為GIANT與MINI兩種尺寸。其中「羽絨造型GIANT Bearista熊寶寶」售價4780元，戴上奶油白針織毛帽，穿著品牌經典綠色鋪棉外套，搭配咖啡色側背包與長褲，整體以冬季穿搭為設計概念，僅於星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市及愿秀門市限定首賣。

小尺寸則有「羽絨造型MINI Bearista熊寶寶」，售價680元，換上奶油白連帽羽絨外套，搭配深綠色褲裝與靴子，12月2日起於全台星巴克門市販售。

台北限定TPE繡花提袋980元！僅2門市販售

圖／星巴克提供

除了Bearista熊，星巴克也推出台北限定周邊「TPE台北限定繡花小禮袋」，以棕色、綠色兩款配色呈現，將台北城市識別融入袋身設計，透過繡花細節增添特色。售價980元，同樣僅在星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市及愿秀門市限定首賣。

12/4星巴克全品項85折！滿500元送好友分享優惠券

星巴克12月4日再推出「耶誕購物派對」，當天全台門市部分商品享85折優惠，折扣範圍不包含飲料、服務性商品、星巴克飲料券、隨行卡及其儲值。

除了折扣，活動當天單筆消費折扣後滿500元，可獲得大杯（含）以上好友分享優惠券1張，符合條件可累贈；消費滿800元則可獲得精美贈品1個，數量有限，送完為止。滿額贈以小白單形式提供，優惠券兌換期間為12月5日至12月11日。

提醒消費者，活動優惠不併用，實際品項依各門市現貨為準，且不適用於外送外賣、預訂、行動預點服務及星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市，詳細活動辦法依星巴克官網公告為準。

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