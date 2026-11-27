咖啡迷準備朝聖！年度咖啡盛會「2026臺北咖。啡節」將於12月3日至12月6日在台北圓山花博登場，今年以「Flavor Beyond Borders」為主題，集結超過60家國內外精品咖啡品牌，規模擴大至花海廣場、環形廣場雙場域，除了有13家海外品牌首度來台，還有7家入選《2026亞太區百大咖啡館》的名店參展，讓民眾不用出國，就能一次品嚐各地特色咖啡。

圖／台北咖啡節提供

2026台北咖啡節亮點！13家海外品牌首度來台

本屆海外陣容涵蓋日本、香港、印尼、泰國、韓國及新加坡等地。其中日本品牌包括沖繩「Lumi umi」、名古屋「SHRUB COFFEE」、兵庫「CINEMA COFFEE ROASTERS」、京都「KAZETO COFFEE」及仙台「Keyaki Coffee」等；此外，勇奪亞太區百大咖啡館第3名的日本「ULT Coffee Roaster」也將參與。現場還邀請拉花冠軍李維軒、蔡泓言同台展現技藝，香港咖啡品牌「BLOSSOM波甚珈琲」也將帶來世界冠軍作品。

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限定咖啡、珍稀豆款登場！還有餐車美食

除了各國咖啡品牌，活動也安排限定飲品與珍稀咖啡豆，包括東京「IRON COFFEE」推出活動限定拿鐵，名古屋「SHRUB COFFEE」準備COE精選咖啡豆組，京都「ABOUT US COFFEE」則帶來印度香料奶茶。每日另有8組特色餐車進駐，從塔可、煙燻BBQ到漢堡、甜點都能找到，讓咖啡節不只有飲品，也能安排一趟街頭美食之旅。

圖／台北咖啡節提供

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2026台北咖啡節日期、地點、門票與交通

「2026臺北咖。啡節」將於12月3日至6日上午10時至下午6時舉行，首日延至中午12時開放，地點在圓山花博花海廣場、環形廣場，鄰近捷運圓山站。門票單日250元，另有限量雙日套票590元，包含12月3日至4日雙日入場資格及限定色啜飲杯；身高未滿120公分兒童可免費入場，未滿12歲須由成人陪同。活動期間也規劃啜飲杯與啜飲券，方便一次探索不同品牌的咖啡風味。

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