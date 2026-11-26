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睽違2個月！ 星巴克「感恩節買一送一」限時9小時 免會員爽喝那堤、星冰樂
睽違兩個月，終於等到了！ 歡慶感恩節，星巴克今（11／26）推出限時一日「感恩好友分享日」，自上午11點至晚間8點止，連續9小時到店購買兩杯大杯（含）以上且容量、冰熱、口味相同的飲料，即享買1送1優惠，想趁節日揪伴喝杯咖啡、享受小確幸的民眾別錯過。
本次活動不限星禮程會員，也不需要事先領取優惠券，鎖定大杯（含）以上現作飲品，兩杯須同容量、同冰熱與同口味，每人每次至多買二送二，且須當場一次領取。
優惠依各門市現貨為準，太妃核果風味系列、特選西西里風氣泡美式、雲朵冰搖濃縮、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列、咖啡三式、手沖／虹吸式咖啡及含酒精飲料皆不適用。
需注意的是，更換燕麥奶或杏仁奶、加料、少冰／去冰補奶或補滿飲料等客製化調整需另計費，且不得與其他折扣或星禮程回饋合併使用。此外，活動不支援車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點，須親自到店購買；機場、高鐵站、休息站及部分景點與典藏門市不參與活動，出門前可先至不參與門市名單確認。
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